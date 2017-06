Il club inglese a un passo dall'acquisto della proprietà della società catalana: un'operazione portata avanti insieme all'azienda di Pere Guardiola.

un'ora fa di Marco Ercole

Il Manchester City si allarga sempre di più, ben oltre i confini delle Isole Britanniche. La squadra inglese di proprietà dell'Abu Dhabi United Group si prepara per un nuovo colpo di calciomercato, che a quanto pare sarà ufficializzato nelle prossime ore. E non si tratta di un nuovo giocatore per Pep Guardiola, no. Si parla di una squadra intera: il Girona neo-promosso in Liga.

Con la società catalana la collaborazione è nata nella stagione 2015/2016, con il passaggio di quattro giocatori dal Manchester City in Spagna: Pablo Maffeo, Chidiebere Nwakali, Rubén Sobrino e Florian Lejeune. Nella stagione scorsa, poi, è stata confermata la presenza di Maffeo a cui si è aggiunta quella di Pablo Marí, anche lui a disposizione di Pablo Machín.

Non si tratta certo della prima operazione di calciomercato di questo tipo portata avanti dalla società inglese, già proprietaria del New York City negli Stati Uniti, del Melbourne City in Austalia, del CA Torque in Uruguay (seconda divisione) e, anche se solo al 20%, degli Yokohama Marinos in Giappone. A queste vanno poi aggiunte le collaborazioni in corso a livello di scouting con il Ghana FA, il Long Island Rough Rides, il San Antonio FC e l'Atletico Venezuela. Infine, c'è anche un accordo con gli olandesi del NAC Breda, club con il quale il Manchester City si è comportato esattamente come con il Girona, inviandogli giocatori in prestito: nell'ultima stagione è stato il caso di Manu García.

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola

Calciomercato, il Manchester City compra il Girona

Rispetto agli olandesi, però, con il Girona i discorsi sono stati ancora più approfonditi, andando oltre le operazioni di calciomercato e gli ammiccamenti. Prima della promozione in Liga, il direttore del Manchester City, Txiki Begiristain, si era complimentato così con il club catalano:

Voglio fare i complimenti al Girona perché ha fatto qualcosa di incredibile. Li aiuteremo quanto potremo, abbiamo un ottimo rapporto.

Dello stesso tenore le parole del suo omologo del Girona, Quique Cárcel:

Parlo con Txixi praticamente ogni settimana. È importante poter contare sulla collaborazione con il City. Ci ha aiutato molto.

In seconda fila, il direttore del Manchester City, Txiki Begiristain

Ora però il Manchester City vuole ufficializzare l'"adozione" del Girona, anche se il club catalano per il momento preferisce il "no comment" rimandando a più avanti ogni discorso. La settimana scorsa Quique Cárcel è andato a Manchester insieme all'allenatore Pablo Machín, hanno visitato la città sportiva del club e hanno partecipato ad alcune riunioni, alcune con lo stesso Txiki Begiristian, per familiarizzare con il modus operandi della società.

Già nell'aprile del 2015, il gruppo francese TVSE Fútbol acquistò l'80% delle quote del Girona e l'intermediario di quella operazione fu Pere Guardiola, fratello di Pep, attraverso la sua agenzia di mediazione Media Base. In quell'occasione ci fu il primo avvicinamento del Manchester City.

Adesso, il club di proprietà dell'Abu Dhabi United Group e la società di Pere Guardiola hanno intenzione di suddiversi quasi il 50% delle azioni ciascuno, lasciando una minima parte residuale a disposizione degli azionisti. E secondo quanto trapela dalla Spagna, l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro le prossime due settimane. Anche le prospettive del Girona in vista della prossima Liga, di conseguenza, ne uscirebbero rafforzate. Tra i vari programmi ancora ufficiosi, c'è anche pure dell'ampliamento dell'Estadi Montilivi.