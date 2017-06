I bavaresi sono interessati a uno dei top player del Borussia Dortmund: Ousmane Dembélé. Piaceva già un anno fa, ma si rivolsero al procuratore sbagliato...

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Ci risiamo. Il Bayern Monaco per rinforzarsi sta guardando in casa del Borussia Dortmund. Succede in ogni finestra di calciomercato e anche stavolta la tradizione viene rispettata. Piace infatti il francese Ousmane Dembelé. Il giocatore in realtà era stato trattato già un anno fa, ma i bavaresi sbagliarono incredibilmente procuratore.

Il Bayern Monaco da anni pesca regolarmente in casa del Borussia Dortmund: un anno fa prese Mats Hummels. Nelle passate stagioni ha invece preso prima Gotze (nel 2013) e Lewandowski (a zero nel 2014), di fatto smantellando la squadra che nel 2013 era arrivata fino alla finale di Champions League.

Nelle ultime settimane si è parlato molto della trattativa di calciomercato attualmente in corso fra Borussia Dortmund e Barcellona per Dembelé. I catalani hanno offerto 50 milioni più 20 di bonus. Proposta che i gialloneri hanno rispedito al mittente. Per prendere il francese servono 90 milioni, non di meno. Anche per il Bayern Monaco.

Va però specificata una cosa: perché il Bayern Monaco voleva Dembelé già un anno fa, prima che il francese firmasse per il Borussia Dortmund. Anzi: fu proprio lo sbaglio dei bavaresi a spingere il giocatore in giallonero. Stando a quanto riportato dalla Bild, il direttore tecnico bavarese Michael Reschke, si sarebbe messo in contatto con Badou Sambague, (presunto) procuratore del francese, cominciando perfino la negoziazione. Piccolo problema il giocatore stava trattando in contemporanea col Dortmund attraverso un altro agente, e cioè Marco Kirdemir. Questo perché Sambague in realtà era il vecchio procuratore, scaricato dal giocatore solo pochi mesi prima. Cosa che si dovrebbe sapere prima di cominciare una trattativa di calciomercato...

Ora che i bavaresi tornano alla carica per Dembelé può sembrare che lo facciano per mettere, ancora una volta, il bastone fra le ruote al Borussia Dortmund. Ma non è così. E anzi. I 90 milioni fissati dai gialloneri come prezzo per il riscatto rendono il francese di fatto incedibile. Almeno per un anno. Quando però, in futuro, comincerà a d avvicinarsi alla scadenza del contratto, il Bayern Monaco sarà uno dei club favoriti per riscattarlo. Perché lo dice la storia. E ci risiamo.