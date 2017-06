I madrileni di As e la "perfida" statistica: meno di un terzo dei giocatori acquistati nel XXI secolo è rimasto in blaugrana per più di tre anni.

1 condivisione 0 stelle

1 ore fa di Stefano Fiori

Diciamolo subito: quella di As è una bella "gufata". Formalmente è un avvertimento al diesse del Barcellona, Robert Fernandez: occhio a scegliere bene le prossime mosse di calciomercato, perché il recente passato ha portato più flop e meteore che altro. Se a lanciarlo però è una testata per costituzione madrilena e per nulla filo-blaugrana, il sentimento di preoccupazione assume tutt'altro sapore. E poi voi direte: flop? Meteore? Ma allora Neymar, Suarez e gli altri fenomeni arrivati in Catalogna in questi anni?

Ci sono anche loro tra i 76 giocatori sbarcati al Camp Nou in questo XXI secolo. O, meno pomposamente, negli ultimi sedici anni. La "perfida" statistica del quotidiano della capitale iberica li considera quasi come un'eccezione. Quantomeno di longevità in maglia azulgrana.

Solamente in 22, infatti, sono rimasti al Barça per almeno quattro anni. Oppure - come nel caso di Suarez, Rakitic e ter Stegen - sono destinati a raggiungere questa soglia (offerte irrinunciabili per il croato a parte). Un gruppetto di supervivientes che rappresenta appena il 28,94% del totale: meno di un terzo dei colpi di calciomercato, dal 2000 a questa parte, ha resistito per più di tre stagioni.

Calciomercato Barcellona, tutti gli acquisti dal 2000 a oggi

Di nomi eccellenti, in una categoria o nell'altra, ne troviamo a volontà. Protagonisti assoluti della storia del Barcellona, flop sonori o meteore di blasone più o meno elevato: tra i 1.226 milioni di euro spesi dal club culé nel nuovo millennio (è la stima di As), ce n'è per tutti i gusti. Iniziamo allora dalle operazioni più riuscite, non tanto per la qualità dei singoli giocatori o per i trofei vinti nell'arco delle rispettive parentesi blaugrana.

Nel nuovo millennio, il Barcellona ha speso per il calciomercato un totale di 1.226 milioni di euro

Il parametro preso in esame dalla testata madrilena è soprattutto la capacità di aver piantato solide radici in terra catalana. Canterani a parte, da Puyol e Xavi a Messi e Iniesta, in pochi ci sono riusciti.

I più longevi

Questa è la pattuglia di chi, dopo essere stato prelevato dal Barça, ha disputato almeno quattro stagioni. Nella lista ci sono anche quattro canterani come Piqué, Jordi Alba, Gerard e De la Peña, riacquistati dopo essere stati ceduti ad altre società. A loro si aggiungono poi Suarez, Rakitic e ter Stegen: con tre annate alle spalle, hanno a portata di mano traguardo con il numero 4. Ecco l'elenco dei 22 "eletti":

9 stagioni

Piqué

8 stagioni

Dani Alves

7 stagioni

Marquez

Mascherano

6 stagioni

Abidal

Pinto

Adriano

5 stagioni

Gerard

Ronaldinho

Eto'o

Sylvinho

Jordi Alba

4 stagioni

De la Peña

Overmars

Van Bronkhorst

Deco

Edmilson

Keita

Neymar

Gerard Piqué è il più longevo tra i giocatori (ri)acquistati dal Barcellona dal 2000 a oggi

Supernovae, meteore e flop

La schiera dei giocatori "di passaggio" è decisamente più nutrita: sono 54, il 71,05% del totale dei calciatori acquistati a partire dal 2000. Attenzione: non stiamo parlando di 54 meteore o 54 flop. Prendiamo il caso di Henry e Giuly: i due francesi saranno rimasti anche solo tre anni, ma hanno alzato al cielo una Champions League a testa e scritto pagine indelebili della storia culé. Lo stesso discorso vale per Maxwell, ma ancora di più per un protagonista di primissimo piano come David Villa. Non solo meteore, quindi, ma anche supernovae: stelle che hanno emesso la loro intensa luminosità in un periodo blaugrana piuttosto contenuto. E poi ci sono gli acquisti flop, i talenti e i fenomeni che avevano tutte le carte in regola per dettare legge al Camp Nou: Riquelme e Quaresma sicuramente, anche se il caso più emblematico rimane quello di Ibrahimovic. Ecco allora i 54 giocatori che hanno giocato al Barcellona fino a un massimo di tre stagioni, compreso chi - dell'attuale rosa - ha già le valigie pronte.

3 stagioni

Saviola

Giovanni

Giuly

Belletti

Ezquerro

Gudjohnsen

Henry

Gabriel Milito

Yaya Touré

Maxwell

Villa

Afellay

Alexis Sanchez

Fabregas

Bravo

Mathieu (in procinto di essere ceduto)

2 stagioni

Alfonso

Christanval

Rochemback

Anderson

Bonano

Maxi Lopez

Larsson

Zambrotta

Thuram

Song

Douglas

Vermaelen (in procinto di essere ceduto)

Aleix Vidal

Arda Turan (in procinto di essere ceduto)

1 stagione

Dutruel

Petit

Coco

Riquelme

Mendieta

Sorin

Enke

Quaresma

Luis Garcia

Rustu

Mario

Davids

Albertini

Van Bommel

Caceres

Hleb

Ibrahimovic

Chygrynskiy

(acquistati la scorsa estate)

Alcacer

André Gomes

Cillessen

Denis Suarez

Digne

Umtiti

Barcellona

"Occhio, Robert"

È un malcelato ghigno, quello che accompagna l'ammonimento di As nei confronti del diesse Robert Fernandez:

Mentre gli eterni rivali (del Real Madrid, ndr) hanno la situazione in pugno, grazie al potere conferito dai soldi e dal doblete (...), lui (Fernandez appunto, ndr) soffre come non mai nel tentativo di rinforzare la rosa a disposizione di Valverde.

Difficoltà che i madrileni rintracciano sia per gli obiettivi principali del calciomercato blaugrana (da Bellerin a Verratti, passando per Dembelé), sia per i nomi del cosiddetto piano B (Seri, Semedo, Saul). E chissà se la situazione possa davvero essere mutata da altre due piste calde, i brasiliani Lucas Lima e Paulinho. È la "preoccupazione" di As, proprio alla luce dello storico degli acquisti portati a termine dal Barça nel nuovo Millennio.