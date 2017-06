È il minuto 30 di Bahia-Flamengo, 10aª giornata del Brasileirão: il difensore del Tricolor, già ammonito, viene espulso per questo suo incredibile tuffo.

4 ore fa di Stefano Fiori

L'Oscar per la simulazione più assurda dell'anno è già virtualmente suo. Tra le più assurde di sempre, può entrarci senza problemi. "Merito" della prodezza di Lucas Fonseca, difensore del Bahia che ha provato a ingannare l'arbitro con un tuffo da provetto stuntman.

All'Arena Fonte Nova di Salvador era di scena il match tra i padroni di casa e il Flamengo, 10ª giornata del Brasileirão. La partita si concluderà con la vittoria per 1-0 degli ospiti rossoneri, ma il risultato è decisamente un dato secondario.

Il momento clou è senza dubbio quello avvenuto al 30', quando Fonseca è stato spedito dal direttore di gara Benevenuto negli spogliatoi dopo appena mezz'ora di gioco. Già ammonito al minuto 24, il centrale del Tricolor si è visto sventolare in faccia il secondo cartellino giallo. Un provvedimento inevitabile, dopo la stravagante simulazione di cui si era reso protagonista.

L'assurda simulazione in Bahia-Flamengo

Il "fattaccio" vede al centro della scena Fonseca, da una parte, e Paolo Guerrero, dall'altra. Come potete vedere nel video, l'episodio nasce da un pallone spazzato in maniera irruente dal numero 28 del Bahia. L'attaccante peruviano del Fla non prende benissimo il fatto che l'avversario gli frani addosso (senza ammorbidire l'impatto, anzi) e reagisce allungando il braccio. Il tocco c'è, ma è leggerissimo. Tanto basta però per indurre Fonseca a lanciarsi letteralmente a terra, come fosse stato travolto da un pilone del rugby. Guerrero lo affronta tra l'imbestialito e l'incredulo, mentre l'arbitro corre di gran lena per riportare la situazione alla calma. La decisione è la stessa per entrambi: un giallo a testa. La sanzione costringerà il Bahia a giocare per più di un'ora in dieci uomini, pagando l'inferiorità numerica con il gol partita di Orlando Berrio al 73'. Non c'è dubbio, una simulazione pagata a carissimo prezzo.