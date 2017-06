Su FOX Sports il torneo 3 vs 3 tra le grandi stelle che hanno fatto la storia della NBA: ecco le regole

15 ore fa

FOX Sports trasmetterà tutte le tappe del torneo: appuntamento ogni lunedì notte in diretta alle 2.00 e in replica il martedì seguente alle 17.15 e in prima serata alle 21.30

Big3, il 3 vs 3 delle ex stelle NBA: il programma su Fox Sports

Di seguito le 10 tappe, tutte in esclusiva su Fox Sports: