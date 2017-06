Bayern Monaco, Ancelotti criticato

Gioco non entusiasmante, giocatori scontenti e pochi miglioramenti individuali. Carlo Ancelotti viene criticato da Die Welt dopo l'ultima deludente stagione.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Critiche. E anche pesanti. Carlo Ancelotti è già sotto pressione. In Baviera sono delusi. Si aspettavano un Bayern Monaco stellare. Rispetto ai tre anni di Guardiola invece è calato. Qualcosa è andato storto. La partita col Real Madrid, costata l’eliminazione in Champions League già ai quarti, è stata indirizzata dagli errori dell’arbitro. Ma i bavaresi sono andati male anche in Coppa. E in campionato non hanno convinto.

Per questo Ancelotti ora deve rispondere alle critiche. Non a parole, ci mancherebbe, ma con i fatti. Nei prossimi giorni il Bayern Monaco comincerà ufficialmente la stagione. Il raduno, il ritiro e poi i vari viaggi intercontinentali. Ma ci sarà bisogno di organizzarsi e prepararsi bene, perché questa volta non si può fallire.

Stando a Die Welt, giornale molto quotato in Germania, il Bayern Monaco con Ancelotti non sarebbe riuscito a proseguire nel proprio percorso di crescita. Peggio: ci sarebbero perfino alcuni giocatori che, rispetto alle stagioni precedenti, sono peggiorati. O almeno non sono migliorati, e anche questo è grave.

Con Guardiola sono molti i giocatori che sono cresciuti in maniera esponenziale: il caso più evidente è quello di Kimmich. Passato dal RB Lipsia (ancora in Serie B) al Bayern Monaco, riuscì subito a ritagliarsi un ruolo importante: 36 presenze stagionali. Quest’anno pur avendo collezionato più presenze (40) ha paradossalmente giocato molto meno (2427 minuti un anno fa, 2092 nell’utlima stagione). Per questo Kimmich ha più volte espresso il proprio malumore. Con Guardiola erano cresciuti anche Robben, Lewandowski e Boateng, oltre a Muller che ha vissuto la miglior stagione della propria carriera.

Al contrario ora Muller ha vissuto un campionato ricco di difficoltà. Pochi gol, nelle partite importanti è quasi sempre partito dalla panchina. Infelice anche Boateng, rimasto fuori nella semifinale di coppa col Borussia Dortmund e Lewandowski, che avrebbe voluto che squadra e allenatore lo aiutassero a vincere la classifica cannonieri. L’unico che è veramente migliorato è Thiago. E se Guardiola ha lasciato il Bayern Monaco quasi da perdente, ora Ancelotti ha bisogno di invertire la marcia. Perché un’altra stagione così non verrebbe accettata. E le critiche diventerebbero insostenibili.