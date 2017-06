Il prossimo trasferimento di Eric Garcia dal Barcellona al Manchester City di Pep ha fatto arrabbiare il club blaugrana: l'agente del giocatore è l'ex capitano

2 ore fa di Paolo Cola

A Barcellona dovrebbero essere abituati a vedere i propri giovani talenti spiccare il volo anzitempo verso la Premier League, sedotti da ingaggi giganteschi. È già successo tante volte: vedi Cesc Fabregas, vedi Gerard Piqué, vedi Hector Bellerin, vedi Denis Suarez. Anche la Serie A ha avuto la sua parte di bottino - Icardi e Keita Baldé, per esempio.

Insomma, è una situazione con cui in Catalogna hanno imparato a convivere da tempo, consapevoli che presto o tardi il richiamo della casa madre torna sempre a farsi sentire, e che i giovani virgulti spesso finiscono per fare marcia indietro, ovviamente a peso d'oro. Ma stavolta è diverso.

Stavolta il caso di Eric Garcia, che sta per lasciare il Barça per unirsi al Manchester City, ha fatto infuriare i vertici del club. Reazione comprensibile, visto che c'è di mezzo l'insospettabile zampino di Carles Puyol.

Puyol-Guardiola, duo anti-Barcellona?

Dopo l'addio al calcio giocato, l'ex capitano blaugrana ha messo in piedi un'agenzia di procuratori in partnership con l'amico Ivan de la Pena, attraverso la quale i due hanno già curato il passaggio di Marc Bartra al Borussia Dortmund. E ora, alla faccia della riconoscenza, Puyol ha deciso di strappare al Barça Eric Garcia, difensore centrale tra i più promettenti della sua generazione, per portarlo alla corte dei suoi amici Guardiola e Beguiristain, rispettivamente tecnico e direttore sportivo del City (costo previsto dell'operazione: 1,5 milioni di euro).

Secondo l'Independent, il Barcellona non avrebbe affatto preso bene la manovra di Puyol - evidentemente più per questioni di affetto tradito che per il mero danno economico. E potrebbe non essere finita qui, dal momento che un altro dei giovani assistiti di Puyol facenti parte della Masia, Carles Alena, sembra essere finito nelle mire del Tottenham (anche se, in questo caso, a Barcellona sono convinti che alla fine il giocatore sceglierà di rinnovare). Chiaramente, nessuno può accusare Puyol, Guardiola e Beguiristain di aver fatto qualcosa di illecito o scorretto, ma lo scorno della dirigenza blaugrana non sembra del tutto illogico.