Tanak proverà a bissare subito il successo ottenuto in Sardegna. La classifica è corta: vietato sbagliare

un'ora fa di Andrea Crugnola

Dopo una grande vittoria di Tanak in Sardegna, questo weekend si correrà in Polonia, gara che lo scorso anno aveva visto il pilota estone sfiorare la sua prima vittoria assoluta nel Circus iridato WRC, che poi è arrivata quasi un anno dopo nella nostra bella Italia.

La classifica al momento è tirata e avendo avuto 5 vincitori diversi in 7 gare avremo da gustarci una seconda parte di campionato molto combattuta e d'ora in avanti chi vorrà avere chance di laurearsi campione del WRC non potrà più sbagliare. Le caratteristiche di questa gara sono favorevoli ai piloti nordici perché le prove speciali sono tra le più veloci dell'intero mondiale, la gara oltre ad avere velocità medie elevatissime è caratterizzata da un fondo duro che col passare delle macchine va a rovinarsi, e nel secondo giro di prove va a scavarsi ancora di più aumentando le difficoltà che già sono elevate.

Da non sottovalutare anche il caldo e la polvere che in alcune edizioni ha fatto patire i piloti. Con questi presupposti Tanak potrebbe regalare subito il bis a se stesso e ad M-Sport mettendo pressione ulteriore ad Ogier che sta faticando non poco con la Fiesta, mentre Neuville e Latvala devono fare una gara perfetta per recuperare punti sul francese. Lappi, dopo il suo exploit in Sardegna e vista la sua posizione di partenza, non è detto che non possa rivelarsi presto un pretendente alla vittoria del rally

La classifica piloti WRC

Sébastien OGIER 141 Thierry NEUVILLE 123 Ott TANAK 108 Jari-Matti LATVALA 107 Dani SORDO 70 Elfyn EVANS 53 Craig BREEN 43 Hayden PADDON 33 Juho HÄNNINEN 29 Kris MEEKE 27

