Torna a sventolare alta la bandiera italiana in UFC. Il teatro è quello di Oklahoma City, il protagonista è il nostro Marvin Vettori che ritrova il successo contro Vitor Miranda.

0 condivisioni 0 stelle

15 minuti fa di Giovanni Bongiorno

È tempo di ricredersi per i detrattori, Marvin Vettori (12-3) è tornato alla vittoria a Oklahoma City. Nella card preliminare di UFC Fight Night 112, "The Italian Dream" ha portato a casa un successo importante con una solida prestazione.

Nulla ha potuto il brasiliano Vitor Miranda (12-6) contro la straripante fisicità e la precisione del nostro portabandiera, che ha dimostrato superiorità in ogni campo, persino quello dello striking, nel quale Miranda partiva favorito.

Una vittoria importantissima dunque, che porta Vettori ad un parziale di 2 vittorie e una sconfitta in UFC.

Vettori insegue Miranda. La sua guardia da mancino ha creato non pochi problemi al brasiliano.

UFC FN 112, torna a sventolare il tricolore

Solido, composto, sicuro di sé, Marvin Vettori ha imposto il proprio gameplan a Miranda, incapace di impensierirlo durante tutto l'incontro. Un primo round già dominato dal punto di vista dei colpi e terminato con un ottimo takedown che ha sancito definitivamente la superiorità del Sogno Italiano. Secondo round in salita per il brasiliano, che ha provato a riprendere in mano le redini dell'incontro, rimanendo composto e colpendo più volte Vettori alle gambe con ottimi low kick e tentando più volte l'high kick destro, ma Vettori è tornato alla carica mettendo ancora più pressione e tentando più volte il forcing sul brasiliano.

Marvin è rimasto vigile e attento e ha assorbito bene i colpi prima di tornare alla carica. La guardia da mancino di Vettori ha creato parecchi grattacapi a Miranda che, nonostante il vantaggio nell'allungo, ha sofferto il rientro col sinistro da parte dell'italiano, andato praticamente sempre a segno e concedendosi di tanto in tanto buone combinazioni di braccia spesso a segno al volto di Miranda e chiuse da buoni low kick. Al termine del primo round, Vettori è riuscito ad afferrare un tentativo di high kick mancino da parte di Miranda, portandolo a terra e finendo il round in top position.

Marvin Vettori durante lo shot fotografico di UFC

Durante il secondo round, Miranda ha iniziato a pressare con buoni jab e calci circolari a vari livelli. Vettori ha provato a concretizzare il takedown, ma stavolta è stato fermato per due volte. Buoni circolari al corpo per Marvin e ottimo rientro al volto che ha ferito il brasiliano. Nonostante il momento sembrasse favorevole al brasiliano, che pressava Vettori contro la parete, l'italiano ha subito ribaltato la manovra, riuscendo persino a portare a terra Miranda che ha tentato una kimura, invano. Dalla top position, Vettori ha lavorato nella mezza guardia di Miranda, applicando più pressione che ground and pound. Grazie alla butterfly guard (guardia a farfalla, tipica del jiu-jitsu, in cui il collo del piede poggia sull'addome dell'avversario), il brasiliano è riuscito a spingere via Vettori e a tornare in piedi sul finale del round.

Il terzo round è partito con un forcing del brasiliano, che però è stato punito da combinazioni di tre pugni al volto da parte di Marvin. Leg kick e ginocchiate al corpo hanno permesso al brasiliano di aprirsi la strada e cercare un calcio girato, ma Vettori ha preso bene le misure e ha schivato sul filo del rasoio un colpo che poteva diventare pericoloso. Dopo aver provato invano una guillotine choke, Vettori ha deciso di portare a terra il brasiliano per l'ultimo minuto dell'incontro, riuscendo nell'intento. Da terra Miranda è stato colto impreparato. Grazie all'ottima fisicità di Marvin, il nostro è riuscito a tenere il vantaggio anche sul finale della terza ripresa, portando a casa una vittoria per decisione unanime con punteggio di 30-27 per due giudici e di 29-28 da parte del terzo. Marvin Vettori ha tenuto alto ancora una volta il tricolore. E ora quali sono i prossimi piani di UFC per lui? Chi sarà il suo prossimo avversario?