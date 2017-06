UFC Fight Night 112 ha mantenuto le attese: tre finalizzazioni su sei match nella card principale. Più di qualche dubbio però sull'arbitraggio del main event.

un'ora fa di Massimiliano Rincione

Tra finalizzazioni, decisioni e danni procurati anche UFC Fight Night 112 è andata in archivio. Nella main card trasmessa su FOX Sports sono stati tre su sei i match terminati prima del limite, con tante sorprese e parecchie controversie in quel di Oklahoma City. Doverosa premessa: la commissione atletica del luogo non ha adottato le modifiche al regolamento unificato delle mixed martial arts. Ciò nonostante è stato palese come alcuni giudici abbiano trovato più di qualche difficoltà nella compilazione dei cartellini. Si parte con un incontro al limite della categoria pesi piuma, con Dennis Siver capace di trionfare su BJ Penn per decisione maggioritaria. Poco da dire sul match che ha vissuto di fiammate: in uno scontro tra veterani è stato il tedesco ad avere la meglio, dimostrando però veramente poco nell'arco dei tre round. Successivamente è toccato a Tim Means ed Alex Garcia confrontarsi, in una contesa valida per la categoria pesi welter. Alla fine delle tre riprese ad alzare le braccia al cielo è il primo, grazie ad una vittoria per decisione unanime.

Si giunge dunque alla prima finalizzazione della serata, con Dominick Reyes che manda KO Joachim Christensen all'esordio in UFC. In una contesa nella categoria dei massimi-leggeri, lo statunitense riesce a sbarazzarsi del veterano danese in poco meno di trenta secondi, sorprendendo tutti al primo match all'interno della promotion e spingendo il proprio avversario verso un possibile licenziamento. Successivamente spazio ai pesi paglia femminili, con Felice Herrig che batte Justine Kish per decisione unanime. Parte bene la russa, che si trova però ben presto a fare i conti con la superiorità schiacciante di "Lil Bulldog". Alla fine del match saranno ben due i giudici a concedere un roboante 30-26 alla Herrig, a dispetto dell'altro ufficiale di gara che ha optato per un 29-27 per la vincitrice per decisione unanime.

Poco da dire sul co-main event: in un catchweight al limite delle 188 libbre - perché sì, che ci crediate o no Bigg Rigg ha mancato nuovamente il peso - Tim Boetsch manda KO Johny Hendricks agli inizi del secondo round. Colpi pesanti da una parte e dall'altra e ritmo lento, ma nella ripresa di mezzo è stato "The Barbarian" a trovare il bandolo della matassa, facendo breccia sulla guardia di Hendricks con un high kick e finendolo con una scarica di pugni. Main event che si candida invece ad incontro dall'esito più discusso dell'ultimo triennio. In un match interessantissimo per quanto riguarda i vertici della divisione pesi leggeri, a mettere la parola fine sull'incontro non è stato uno dei fighter ma l'arbitro. Avete capito bene, Mario Yamasaki lo ha fatto di nuovo! Altro errore marchiano dell'ufficiale di gara giappo-brasiliano, che interrompe l'incontro tra Kevin Lee e Michael Chiesa sulla rear-naked choke del primo, che non sembrava essere del tutto chiusa. Yamasaki ferma la contesa senza il tap dell'italo-americano, che giustamente non la prende bene. Scelta veramente pessima quella del direttore di gara, che conferma di essere in palese calo già da un paio di mesi.

Was it a legit finish? Kevin Lee with a submission on Michael Chiesa that we'll be talking about for awhile! #UFCOKC https://t.co/mOFBUonnem — FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) June 26, 2017

I prossimi appuntamenti con UFC

Dopo il filotto di eventi delle scorse settimane, la promotion più importante al mondo si prende una settimana di pausa. Il prossimo evento UFC troverà infatti compimento nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 luglio: come di consueto nell'International Fight Week, saranno più di uno gli eventi in successione nel primo weekend di luglio. Si parte come detto nella notte tra venerdì e sabato, con il TUF Redemption: Finale, per poi concludere in bellezza nella notte tra sabato 8 e domenica 9 luglio con UFC 213. Godetevi dunque la settimana di riposo, prima di gettarvi nuovamente a capofitto nell'ottagono più famoso del mondo, sempre su FOX Sports!