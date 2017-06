Il sogno italiano continua. Marvin Vettori torna nell'ottagono più famoso del mondo e ritrova il successo dopo lo stop contro Antonio Carlos Junior dello scorso 31 dicembre. A UFC FN 112 Oklahoma il fighter di Mezzocorona ha la meglio sul brasiliano Vitor Miranda per decisione unanime. La voce ufficiale di UFC per Fox Sports Italia, Alex Dandi, ha analizzato l'incontro sulla sua pagina Facebook.

La vittoria serviva come l'aria a Marvin. Serviva perché 2 sconfitte consecutive avrebbero probabilmente avuto conseguenze catastrofiche in un periodo in cui UFC continua a ridurre il roster. Serviva perché Marvin ha sacrificato tanto della sua vita personale per vivere ed allenarsi negli Stati Uniti a tempo pieno. E la vittoria di Marvin Vettori serviva come l'aria al movimento italiano per per aprire la strada ad altri italiani.

E la vittoria è arrivata. Ai punti. Per decisione unanime. Anche soffrendo un po' al terzo round ma è arrivata. Possiamo gioire. Festeggiare. Essere orgogliosi. Due giudici su tre hanno dato tre round su tre al nostro connazionale. Il terzo gliene ha assegnati due su tre. Può bastare no?

Marvin ha battuto uno striker puro sul suo terreno. È un grande risultato che non va sottovalutato. Non è una cosa da poco. Ed è un segnale chiaro di evoluzione. Ho visto un Marvin cresciuto, decisamente più completo che in passato. Ed anche mentalmente più maturo. Forse meno irruento ma sicuramente più furbo. La lezione della sconfitta con Carlos jr è servita. Questa volta quando è arrivato il terzo round Marvin ha saputo amministrare il vantaggio, senza rischiare nulla. Può non piacere ad alcuni ma è anche così che si vincono i match. Ce lo ha insegnato Carlos jr, dico bene?

E comunque i primi due round di Marvin sono stati pressoché perfetti contro un avversario temibilissimo sul fronte dello striking. Ho visto un nuovo Marvin, sempre coraggioso e spavaldo ma anche più riflessivo. Ho visto un Marvin che ha raggiunto una maturità tecnica e stilistica invidiabile. Ho visto un Marvin che ci deve solo rendere orgogliosi.

Le critiche sul cardio? Legittime ma solo fino ad un certo punto. Legittime solo se si cerca l'ago nel pagliaio in questo caso. Il ritmo tenuto al primo round è stato notevole e quindi era prevedibile un calo al terzo. Certo dovrà lavorarci ma in fin dei conti parliamo della divisione pesi medi, al limite degli 84 kg e stiamo parlando di atleti che superano abbondantemente i 92-95 kg al momento del match. Ed in ogni caso è un problema ampiamente risolvibile. Niente di troppo preoccupante al momento.

Non dimentichiamoci mai che Marvin Vettori ha solo 23 anni ed in UFC con un record complessivo da pro di 12-3 e di 2-1 in UFC. Non è una cosa da poco. Anzi. Bravo Marvin, non vedo l'ora di rivederti in azione.