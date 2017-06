L'ex presidente del Barcellona Joan Laporta ha rivelato i retroscena del mancato approdo ai Red Devils dell'asso brasiliano. Correva l'estate del 2003.

di Andrea Pettinello

Tutta una questione di promesse. Proprio così, se Ronaldinho non si è trasferito al Manchester United nell'estate de 2003, è per una questione di promesse. A rivelarlo è Joan Laporta, politico spagnolo ed ex presidente del Barcellona che in una recente intervista ha reso pubblici i retroscena che hanno impedito al brasiliano di approdare alla corte di Sir Alex Ferguson.

Stando a quanto riporta Marca, Laporta ha raccontato che tra Ronaldinho, al tempo un giocatore del PSG, e i Red Devils era già stato raggiunto un accordo di massima. Il Barcellona riuscì però a intromettersi nella trattativa e a strappare l'ok del giocatore in tempo per la chiusura del calciomercato. Il motivo di tale intrusione, per assurdo, va addossato proprio a un giocatore del Manchester United.

Nel corso della sua campagna presidenziale, Laporta aveva promesso ai tifosi blaugrana l'acquisto di David Beckham, ai tempi uno dei giocatori più influenti e talentuosi del panorama calcistico mondiale. Il mancato accordo tra i catalani e l'ex capitano della nazionale inglese costrinse il Barcellona a cambiare i propri obiettivi di mercato, tanto che nel giro di pochi giorni tutte le loro attenzioni si concentrarono proprio su Ronaldinho.

Barcellona, Laporta spiega: "Beckham si era promesso al Real Madrid"

Nel mirino c'erano 3 giocatori: Beckham era il nostro preferito, poi c'erano Ronaldinho e Thierry Henry. Con il Manchester United ci eravamo già accordati, ci incontrammo all'aeroporto di Heathrow e firmammo un pre-contratto nel quale loro promettevano che avrebbero venduto a noi il giocatore una volta che io sarei diventato presidente. Per come andarono le cose, capii soltanto dopo che mi stavano usando.

Così Joan Laporta ha spiegato come si siano svolte realmente le trattative tra gli emissari del suo partito e quelli di Sir Alex Ferguson. La cosa che però gli diede più fastidio fu la squadra per la quale Beckham firmò alla fine di tutto quel polverone: il Real Madrid.

Io vidi Beckham a Nizza e gli dissi che eravamo fortemente intenzionati a metterlo sotto contratto. Lui mi disse che ci avrebbe pensato ma era già promesso al Real Madrid. Fu una mossa sleale, per quello poi ci buttammo su Ronaldinho.

Al di là di tutti questi avvenimenti, visto come andò a finire quella sessione di calciomercato, possiamo scommettere che nessuna delle tre società in questione possa ritenersi insoddisfatta: il Barcellona comprò Ronaldinho, che nel giro di 4 anni aiutò la squadra a conquistare per ben due volte la Liga e una Champions League; il Manchester United si "accontentò" di Cristiano Ronaldo e Beckham approdò al Real Madrid. Non male, no?