Sono 12 i calciatori professionisti che frequenteranno il primo pre-ritiro organizzato da un mental coach. Fra loro pure Lorenzo De Silvestri e Luca Bittante.

4 ore fa di Elmar Bergonzini

Prepararsi al meglio non vuol dire solo correre, fare flessioni o addominali. Le squadre di Serie A stanno per affrontare i ritiri preparativi in vista della nuova stagione. Alcuni professionisti però si stanno già allenando e lo fanno con la massima serietà. Tenendo conto di qualsiasi aspetto. Al punto che in Italia si sta preparando un pre-ritiro storico.

Per la prima volta, infatti, ci sarà un pre-ritiro per professionisti di diverse squadre che verrà incentrato sull’aspetto mentale. Ci sarà infatti Roberto Civitarese, mental coach molto gettonato fra i calciatori. Oltre all’aspetto mentale però ci si concentrerà anche sulla parte atletica e su quella nutrizionale.

Per essere realmente in forma infatti serve un equilibrio perfetto fra parte tattica, parte atletica, e parte mentale. Al pre-ritiro organizzato dal Dottor Civitarese, dunque, ci saranno professionisti che seguiranno i calciatori in ognuno di questi fattori. Perché farsi trovare dalle proprie squadre già al top della forma può essere determinante.

Il pre-ritiro è pensato per calciatori professionisti, ma non ci saranno solo i campioni della Serie A. Alcuni dei 12 atleti presenti sono infatti Lorenzo De Silvestri del Torino (lui sì in Serie A) Luca Bittante dell’Empoli, Riccardo Melgrati del Cesena, Mattia Lombardo della Reggiana, Matteo Colombini del Piacenza ed Enrico Sabba del Ravenna.

Il mental coach Roberto Civitarese ha spiegato il progetto in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport:

Sempre più calciatori sentono il bisogno della figura del mental coach, le società fanno invece fatica a capire che anche quest’aspetto va allenato. Quando si giocano partite ad alto impatto emozionale spesso si parla di approccio giusto o sbagliato, ma poi si fa poco per affrontare la questione.

L’obiettivo è quello di far vivere ai giocatori il miglior campionato di sempre, nome che non a caso il Dottor Civitarese ha fato all’iniziativa. Perché i calciatori hanno la necessità di arrivare al ritiro delle proprie squadre (che siano di Serie A o di campionati inferiori) con le idee chiare.

Vogliamo fornire ai giocatori gli strumenti necessari per esprimersi al meglio durante la stagione. Daremo loro, per così dire, le istruzioni per l’uso. Gli atleti devono porsi degli obiettivi a breve e lungo termine, devono modificare alcune convinzioni e fortificarne altre.

