L'attaccante brasiliano ringrazia Cannavaro per la fiducia nel Tianjin Quanjian e apre le porte all'Inter: "Perché no?"

3 condivisioni 0 stelle

1 ore fa di Luca Guerra

Da promessa tradita a protagonista di una nuova vita calcistica in Cina. Con il festeggiamento dei 28 anni all’orizzonte, Alexandre Rodrigues da Silva, meglio noto come Pato, si gode l’esperienza con la maglia del Tianjin Quanjian, società calcistica cinese con sede a Tientsin, e traccia il bilancio di una carriera probabilmente al di sotto delle aspettative.

Intervistato sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il "Papero", così come l'attaccante nato a Pato Branco il 2 settembre 1989 è conosciuto, ha raccontato il suo approccio con la Super League cinese, dove ad allenarlo è un ex campione del Mondo come Fabio Cannavaro, senza dimenticare il passato: in particolare, i sei anni con la maglia del Milan, indossata tra il 2007 e il 2013, con ben 51 reti all'attivo in Serie A.

Una parentesi importante, quella in rossonero, che ha preceduto il giro del mondo calcistico di Pato, passato per Corinthians, San Paolo, Chelsea, Villarreal e appunto Tianjin Quanjian: in sei mesi in Cina, ha realizzato sei centri in 12 partite, candidandosi anche per un ritorno tra i convocati nella Nazionale brasiliana, maglia che Pato non indossa dal 15 ottobre 2013.

Alexandre Pato, 6 reti in 12 partite con la maglia del Tianjin Quanjian

Pato, amore per il Milan e messaggio all'Inter

A margine di tre stagioni con pochi squilli tra Brasile e Chelsea, Pato si era rilanciato con la maglia del Villarreal: 24 presenze e 6 reti tra Liga, Europa League e Coppa di Spagna, prima di rispondere positivamente alle lusinghe cinesi.

E’ stato Cannavaro a convincermi con il suo progetto: qui c’è una grande passione per il calcio. Lo studiano e hanno denaro da investire. Sono già una grande potenza a livello economico e vogliono diventarlo anche nel pallone.

Elementi utili anche per i tifosi del Milan, la cui proprietà oggi risponde al nome di Yonghong Li. Sugli anni italiani, Pato ha ricordato il forte legame con l’ex patron Silvio Berlusconi:

Berlusconi per due volte ha cercato di trattenermi. La prima nel gennaio 2012: non andare al Psg non fu una mia scelta. Per Berlusconi ero sempre incedibile, ma nel 2013 andai da lui e lo convinsi. Gli dissi che era per il mio bene. Dovevo ritrovare fiducia nel mio corpo.

Porte chiuse al calcio europeo? Assolutamente no, a sentire Pato. Che non nega di poter in futuro ripercorrere le orme del suo connazionale Ronaldo, tornato in Italia al Milan dopo essere stato un’icona con la maglia dell’Inter, percorrendone le tappe con colori opposti.