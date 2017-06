Dopo la doppietta di Dovizioso (leader della classifica) è ancora un italiano a salire sul gradino più alto del podio: decima vittoria ad Assen, Rossi entra nella leggenda.

L'Italia chiamò. E i piloti, quelli italiani, hanno risposto. Per la terza volta consecutiva l'inno di Mameli risuona in MotoGP. Merito della doppietta di Andrea Dovizioso, prima, e dell'acuto di Valentino Rossi, poi. Il 115esimo della sua infinita carriera. Menzione speciale per Danilo Petrucci. Il duello con il Dottore ha reso indimenticabile la domenica di Assen, neanche la pioggia è riuscita a rovinare un simile spettacolo.

Rossi e le Rosse. La MotoGP parla sempre più italiano. Grazie anche all'ottima stagione della Ducati, non solo quella ufficiale. Il team Pramac, con Petrucci e Redding, sta aiutando la casa di Borgo Panigale a riportare in alto il marchio di moto più famoso al mondo. E la classifica costruttori non mente. Dopo la Yamaha (164 punti) c'è proprio la Ducati (142), che precede di un punto la ben più quotata Honda.

MotoGP, Valentino Rossi sempre più leggenda

Restare a digiuno per più di un anno. Non è ammissibile per chi è abituato a vincere. A Le Mans Rossi c'era andato vicino vicino, prima di rovinare tutto con un doppio errore non da lui. Così come non è da lui arrendersi. La seconda volta è quella buona. Ad Assen il successo è a portata di mano e non se lo fa scappare. La pioggia cerca di scombinare i piani, ma Valentino ha acceso la modalità 'come se non ci fosse un domani'. Quando è così, niente e nessuno gli può impedire di riscrivere la leggenda.

Tornare a vincere dopo un anno è una sensazione bellissima. Io corro in moto e lavoro tutto l’anno per sentire quello che si prova in questi momenti, poi, dopo dodici mesi è ancora più bello. Averlo fatto qui ad Assen mi rende molto fiero perché è una delle piste che preferisco. È la mia decima vittoria su questa pista e credo sia un successo importante anche per il campionato perché ora siamo veramente tutti molto vicini. I giochi sono aperti e tutto diventa interessante.

Anche Zarco ha provato a rovinare la festa al Dottore, quel contatto a metà gara grida ancora vendetta. Rossi conquista la 'Decima' in Olanda: Assen è da sempre un circuito amico. E quale migliore pista per ritoccare i suoi record? Dal successo di Brno del 1996 a quello ieri sono passati 20 anni e 313 giorni. Ma non finisce qui: a 38 anni e 129 giorni, Valentino diventa il pilota più longevo a vincere una gara in classe regina. Battuto il primato di Nello Pagani che, a 37 anni e 328 giorni, vinse il GP Nazioni 1949 della 500 con la Gilera. Un record doppio, se si considera solo la MotoGP: Troy Bayliss trionfò a Valencia con la Ducati nel 2006 a 37 anni e 213 giorni. Eternamente Rossi.

Dovizioso in testa al mondiale

La caduta di Vinales ha portato in dote un nuovo leader del mondiale: nelle prime otto gare, Dovizioso si è dimostrato il più costante. Due vittorie, un secondo posto e, soprattutto, solo uno zero. La rimonta di ieri certifica il momento di forma del forlivese, sempre con i primi.

L'arrivo di Crutchlow nel finale ha complicato la sua strategia, forse adesso staremmo parlando di un podio tutto italiano. Ma va bene lo stesso, Andrea sa che con un campionato così equilibrato ogni punto vale oro. È un quinto posto che sa di primato:

Partire dalla terza fila è stato molto difficile, ma sono rimasto concentrato per capire dove potevo recuperare e, quando Viñales è caduto davanti a me, ho spinto al massimo per tornare nel gruppo dei primi. In quel momento ero il più veloce in pista. Non ho voluto prendere rischi inutili e ho cercato di finire la gara nel miglior modo per portare a casa punti molto importanti per la classifica del campionato. Ora torniamo a casa primi in campionato, e per me è una emozione nuova perché non sono mai stato in testa alla MotoGP.

Una sensazione particolare per tutto il team. L’ultima volta di un pilota Ducati in testa al campionato del mondo era il 2009, al Mugello, con Casey Stoner.

Provaci ancora Petrucci

Quante cose ci sarebbero da dire su Danilo. Secondo podio nelle ultime tre gare, duello mozzafiato vinto contro la Ducati ufficiale di Dovizioso sotto la pioggia e un arrivo al fotofinish con Rossi (sono solo 63 i millesimi di distacco da Valentino). Il pilota ternano si sta ritagliando il ruolo dell'attore protagonista in questa stagione di MotoGP.

È un grande risultato. Sono molto felice per questo secondo posto anche se devo ammettere che a lungo ho avuto in bocca il gusto della vittoria. Ero convinto di poter superare Valentino Rossi all’ultimo giro. Avevo preparato tutto poi però purtroppo ho avuto dei problemi nel superare Rins e Barberà che erano doppiati. Davvero un peccato. E dico anche che non vedo l’ora di essere in Germania. Voglio vincere!

I suoi progressi sono sotto gli occhi di tutti. Peccato per i tre ritiri in stagione, troppi per ambire alle posizioni di vertice in classifica. Ma non per piazzarsi davanti all'altra Ducati ufficiale, quella di Jorge Lorenzo. Due punti in più ottenuti nelle prime otto gare (62 vs 60). Ma Petrucci guarda avanti, vuole la prima vittoria.

