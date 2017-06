Nel giorno in cui compie 46 anni, l'ex pilota lascia il reparto dell'ospedale San Camillo di Roma dopo 17 giorni: è ricoverato dal 9 giugno.

un'ora fa di Luca Guerra

Nel giorno più importante, il regalo più bello. Max Biaggi è uscito dal reparto di rianimazione dell'ospedale San Camillo di Roma, dove è ricoverato da 17 giorni a seguito di una brutta caduta in moto avvenuta venerdì 9 giugno sul circuito Sagittario in provincia di Latina, dove erano in scena per le prove di una gara degli Internazionali di Supermoto, classe Onroad. La buona notizia per il due volte campione mondiale di Superbike arriva in una data non casuale: quella del suo 46esimo compleanno.

Accanto a Biaggi, la cantante Bianca Atzei, compagna dell’ex motociclista che durante queste lunghe settimane ha condiviso sui social, attraverso post e foto, le emozioni e le ansie di un periodo estremamente complesso. A seguito dell’incidente sulla pista pontina, Biaggi aveva riportato un brutto trauma toracico e la frattura di 11 costole.

Questa mattina, dopo 17 giorni di degenza, Biaggi ha potuto festeggiare nel migliore dei modi il suo compleanno. Le sue condizioni fisiche sono in miglioramento, come testimoniato dallo stesso Max su Twitter, non senza la consueta ironia:

Stavolta ho rischiato di non esserci, il regalo più bello è uscire dalla rianimazione dopo 17 giorni. Grazie per tutti gli auguri di compleanno e per tutto l'affetto ricevuto ogni giorno. Indimenticabile. Vi voglio bene.

Dedicato a tutti voi. ❤️ pic.twitter.com/nkbgdUuoj5 — Max Biaggi (@maxbiaggi) June 26, 2017

A seguito dell’incidente, Biaggi era sempre rimasto cosciente e non era mai stato in pericolo di vita. Oggi per lui si apre un nuovo capitolo, quello legato a un lungo percorso riabilitativo. Accanto avrà come sempre la compagna Bianca Atzei, che gli aveva fatto i personali auguri di buon compleanno su Instagram:

Hai vinto la sfida più importante! Buon compleanno amore mio e grazie per avermi fatto capire che l'amore non è sempre uguale e che può essere un dono meraviglioso.

Per Biaggi, romano, due volte campione in Superbike e altre 4 nella categoria classe 250 del Motomondiale, l'alba di un nuovo giorno. Quella che coincide con il compleanno più bello. Da festeggiare con il sostegno di migliaia di tifosi che fanno ancora una volta il tifo per lui. Perché, come scritto dallo stesso ex pilota su Twitter, "Max is back".