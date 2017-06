Durante l'esperienza comune a Bilbao, il tecnico argentino lasciò ai margini della rosa il terzino sinistro e altri suoi compagni ritenuti estranei al progetto.

0 condivisioni 0 stelle

16 minuti fa di Marco Ercole

A Bilbao, così come praticamente in tutte le altre piazze dove ha lavorato (a eccezione della Lazio, sedotta e abbandonata senza neanche un giorno di lavoro), Marcelo Bielsa è considerato un idolo. El Loco, l'allenatore capace di trasformare una squadra qualsiasi in un gruppo di guerrieri, pronti a dare tutto per lui, seguendo la sua particolare idea di calcio e così via.

In Spagna non ha fatto certo eccezione: al suo primo anno di lavoro, nella stagione 2011/2012, Bielsa ha riportato l'Athletic in finale di Europa League come non accadeva da 35 anni e pure all'epilogo della Coppa del Re.

Le ha perse entrambe, è vero, ma è stato comunque qualcosa di straordinario per i baschi, che ha alimentato la leggenda del tecnico di Rosario. Il suo arrivo all'Athletic, però, non ha portato vantaggi proprio per tutti. Bielsa è così, lo ha fatto anche in questa nuova avventura a Lille: prima di accettare un progetto vuole carta bianca, comprese le possibilità di scegliere la rosa, consigliare sugli acquisti, tagliare giocatori non funzionali alla sua idea di calcio e molte altre cose.

Koikili accusa Bielsa di bullismo

Koikili, ex terzino sinistro dell'Athletic Bilbao

Tra i 33 calciatori che facevano parte della rosa dell'Athletic al suo arrivo a Bilbao, ce n'erano 7 che non rientravano assolutamente nelle sue idee di calcio: Balenziaga, Urko Vera, De Cerio, Íñigo Pérez, Ion Vélez, Zubiaurre e Koikili (poi si aggiunsero pure Aitor Ocio e Ustaritz), ai quali già al suo arrivo disse di cercarsi una nuova squadra.

Il problema è che non tutti hanno deciso di seguire il suo "consiglio" e Bielsa non si è scomposto, escludendoli completamente da ogni tipo di lavoro. A raccontarlo, a distanza di 6 anni, ci ha pensato uno di quegli "epurati", Koikili:

Ero eccitato per il suo arrivo, ma appena mi vide mi disse che non avrebbe contato su di me e che se fossi rimasto sarebbe finita male. Non si è comportato bene con me, mi ha reso la vita difficile, se non impossibile. Io scelsi comunque di rispettare il mio contratto con l'Athletic e restare per tentare di fargli cambiare idea. Sapevo che avrei avuto difficoltà a giocare, ma il mio desiderio era indossare quella maglia fino all'ultimo giorno.

Poi l'ex terzino sinistro dell'Athletic spiega meglio ed è molto più duro:

Mi teneva in disparte, anche in modo anti-regolamentare, solo che io non lo sapevo. È stato un atto di bullismo in piena regola. Ho vissuto malissimo in quel periodo per colpa sua, veramente di m***a. Lui ha la concezione secondo la quale i valori siano da indirizzare solo verso l'esterno, verso i tifosi. All'interno però è stato molto duro e severo il suo comportamento. Alcuni penseranno, "certo, non giocavi, per questo dici così". Ma io non parlo solo a nome mio, pure per chi giocava e si era comunque rotto le pa**e.

Le "scuse" del Loco all'Athletic

Marcelo Bielsa, ex allenatore dell'Athletic Bilbao ora al Lille

Dopo due mesi di "isolamento" per i giocatori che avevano avuto la malsana idea di restare nonostante il diktat di Bielsa, è emerso però che quel suo atteggiamento non fosse conforme al regolamento e che i calciatori "epurati" sarebbero dovuti essere reintegrati con effetto immediato:

A quel punto lui ha chiesto scusa pubblicamente in conferenza stampa. Ma se la rifece all'interno, visto che negli allenamenti sono stato trattato come un paletto. Quei mesi sono stati più duri di quelli precedenti, perché stare a contatto con la persona che ti sta trattando così è veramente un casino.

In realtà, anche quella famosa conferenza stampa del 10 settembre 2011, in cui Bielsa in teoria avrebbe dovuto chiedere scusa, non è che fosse proprio così "lineare".

Provo vergogna - disse El Loco - perché ho preso le mie decisioni senza considerare i diritti dei calciatori. Ignoravo che esistesse una disposizione che proibiva di comportarmi come mi sono comportato e la mia ignoranza rende ancora più grave l'errore. A livello concettuale però sono dalla parte della ragione, dal momento che non può esserci nessun calciatore che voglia restare in un posto dove colui che allena gli dice che non avrà alcuna possibilità di giocare. Lavoro secondo dei principi e credo che questi siano graditi dai ragazzi. Però se c'è un regolamento che indica il contrario è giusto che io lo rispetti.

Non proprio delle scuse, insomma. Bielsa aveva di fatto tagliato fuori Koikili (così come altri suoi compagni), in particolare - si venne a sapere dopo - per via delle sole 16 presenze accumulate l'anno precedente. Il fatto che lui scelse comunque di restare non lo digerì mai, e infatti gli fece chiudere la stagione (piena di partite visto che l'Athletic arrivò in fondo a due coppe) senza mai impiegarlo. E l'anno dopo il terzino sinistro se ne andò al Mirandés in Liga 2, dove chiuse serenamente la carriera. Senza "Locos" nei paraggi.