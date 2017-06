In Azerbaigian succede di tutto. La sportellata di Seb dopo l'inchiodata dell'inglese è un episodio grave ma che ha regalato spettacolo. La Ferrari: "Zitti e lavoriamo".

44 minuti fa di Francesco Bizzarri

Una scintilla, una piccola scintilla è bastata per infuocare il duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton in Formula 1. All'ottavo appuntamento della stagione, dopo che per sette domeniche i due si sono sempre rispettati spendendo parole al miele l'uno per l'altro, ecco il fattaccio: una provocazione dell’inglese, una reazione del tedesco. Adesso la sfida non è solo tra due piloti, ma anche tra due personalità.

A Baku, in Azerbaigian, ci sono stati il fallo e la reazione. In aggiunta anche la penalità per il pilota Ferrari. Polemiche, occhiatacce, dichiarazioni al limite. E la lotta per il Mondiale si impreziosisce di una variabile in più: la rabbia.

Battaglia aperta, dal sapore un po’ vintage in ricordo di quei Gran Premi di Formula 1 anni ’70-’80. "Un’ignoranza", per dirla in termini giovanili, che fa bene a questo sport. E allo spettacolo. Tutti sul divano: siamo solo all'inizio.

Formula 1, Vettel precede Hamilton sul traguardo del GP dell'Azerbaigian

Formula 1, Vettel e Hamilton nemici all'improvviso

Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Adesso che tra i due la rivalità è alle stelle, la sfida si fa ancora più interessante. I fatti: una frenatina in regime di safety car di Lewis fa andare su tutte le furie Seb, che prima lo tampona, poi gli dà una ruotata. Punizione solo per il ferrarista, che tanto somiglia a benzina sul fuoco. Mancano ancora 12 Gran Premi di Formula 1 alla fine della stagione. La trama è chiara: la vittoria del Mondiale se la giocheranno.

Hamilton ha frenato un paio di volte, non si fa così, non so perché ho avuto la penalità, perché a me sì e a lui no? Anche in Cina anni fa sono successe cose simili. Non si fa. Chiarirmi con lui? Non so, diglielo tu (in riferimento alla giornalista, ndr). Lui è stato pericoloso con chi stava dietro.

La difesa

Seb è una furia dopo il quarto posto a Baku. La vittoria di Ricciardo , la prima stagionale, passa completamente in secondo piano. Hamilton risponde subito:

Tutti hanno visto cos'è successo. Io dico solo che quella non è la condotta che ci si aspetta da un quattro volte Campione del Mondo, ma è andata così. Se vuole dimostrare di essere un uomo, lo faccia fuori dalla monoposto, faccia a faccia.

Formula 1, Hamilton in pit lane a Baku

La Formula 1 di colpo diventa un ring. La nuova proprietà del Circus, Liberty Media, voleva questo per ridare spettacolo alle corse? Maurizio Arrivabene, Team Principal delle Rosse, va giù duro:

Non siamo qui per recriminare. Ma partendo dagli episodi di Bottas con Kimi e arrivando fino all’episodio di Vettel con Hamilton viene da chiedersi se siamo in Formula 1 o al Colosseo. Basta criticare, risulta inelegante o una scusa, diciamo che nel dubbio non si dà ragione alla Ferrari. In Austria saremo più determinati di prima. Noi parliamo poco ma lavoriamo molto.

Il duello tra i due piloti è una questione di bravura, certo, da adesso in poi però anche di nervi. La classifica Mondiale dice sempre Vettel primo, Hamilton secondo a 14 punti. Appuntamento in Austria tra due settimane: sarà un altro Gran Premio di fuoco.