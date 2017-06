Con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, i Della Valle hanno annunciato l'intenzione di vendere la società, in risposta alle continue contestazioni da parte dei tifosi

38 minuti fa di Paolo Cola

La Fiorentina è in vendita. Con un comunicato ufficiale, la famiglia Della Valle ha annunciato la ricerca di nuovi acquirenti che li sostituiscano alla guida della società gigliata, di cui sono proprietari da 15 anni. La decisione è giunta al culmine di una protesta che parte della tifoseria viola sta conducendo ormai da mesi nei confronti degli imprenditori marchigiani, contestati per un presunto disimpegno nei confronti della Fiorentina.

Questo il testo apparso sul sito ufficiale del club viola:

La Proprietà della ACF Fiorentina comunica di essere assolutamente disponibile, vista l'insoddisfazione di parte della tifoseria, a farsi da parte e mettere la Società a disposizione di chi voglia acquistarla per poterla poi gestire come ritiene più giusto fare. È questo il momento in cui chi vuole bene alla Maglia Viola e ritiene che la Società possa essere gestita diversamente e con maggiore successo, deve farsi avanti. La Proprietà si rende disponibile ad accogliere offerte concrete, ovviamente solo da chi voglia veramente bene alla Maglia Viola ed abbia la serietà e la solidità indispensabili per guidare una Società impegnativa come la Fiorentina. Se, come si auspica e si spera, ci sarà un progetto fatto da “fiorentini veri”, questi troveranno massima apertura e disponibilità da parte della Proprietà, come ennesimo attestato di rispetto nei confronti della Fiorentina e della città di Firenze. La Società sarà nel frattempo gestita con attenzione e competenza dai suoi manager, i quali hanno tutta la stima necessaria della Proprietà e che, come sempre, lavoreranno con il massimo impegno possibile.

Fiorentina, la protesta dei tifosi

Negli ultimi giorni erano apparsi sui cancelli dell'Artemio Franchi tre striscioni di protesta, due a proposito della ormai prossima cessione di Borja Valero, uno dei giocatori viola più apprezzati, e uno di accusa aperta nei confronti di Andrea e Diego Della Valle, invitati esplicitamente a togliere il disturbo. Accanto alla tifoseria organizzata si era recentemente schierato anche un fan eccellente come Roberto Cavalli, che tramite i social network aveva lanciato accuse molto pesanti nei confronti dei signori Tod's, guadagnandosi una querela:

Da parte loro, i Della Valle avevano già lasciato intendere che l'ipotesi di abbandonare la Fiorentina era tutt'altro che destituita di fondamento. Al termine di una stagione tribolata, tanto per gli scarsi risultati in campo quanto per l'atmosfera negativa attorno alla società, Andrea si era detto disposto a fare un ulteriore passo indietro, non riconoscendo come legittimi i motivi della contestazione. E ora dalle parole si è passati ai fatti: non solo Bernardeschi, Kalinic o Borja Valero, a essere sul mercato c'è tutta la Fiorentina.