Giovani che militano anche nel Real Madrid e nel Barcellona e che non sbagliano un colpo: sono tanti i fenomeni della Spagna che l'Italia dovrà fronteggiare.

1 condivisione 0 stelle

1 ore fa di Alessandro Menghi

Compiuta un'impresa, bisogna subito realizzarne un'altra. Non c'è tempo per l'Italia di Di Biagio per festeggiare e gioire, la Spagna aspetta gli azzurrini in semifinale degli Europei. Martedì alle ore 21, quelle che erano considerate all'inizio del torneo le favorite per la vittoria finale si affrontano nella partita più importante e difficile del cammino europeo.

L'Italia ha strappato il pass per proseguire, ma non senza fatica: vittoria con la Danimarca in apertura, poi crollo con la Repubblica Ceca e miracolo compiuto contro la Germania, grazie soprattutto al contemporaneo successo dei danesi sui cechi. Come se non fosse stato abbastanza marcare Meyer, Gnabry e Selke - solo per citare alcuni degli uomini più pericolosi della nazionale tedesca - ora arriva la Spagna dei fenomeni da affrontare senza gli squalificati Conti e Berardi.

Asensio il più temibile, Deulofeu una continua spina nel fianco, Sandro Ramirez la prima punta atipica che vede la porta come un vero numero 9. E ancora. Saul, il fedele alfiere del Cholo Simeone che garantisce qualità senza risparmiarsi mai, e Llorente, giovane del Real Madrid con le chiavi del gioco in mano. Eccoli i nomi più pericolosi, quelli da tenere sott'occhio. Ma la Spagna è molto altro, non solo formidabili individualità: alla base c'è un calcio organizzato e spietato.

16 Facebook Twitter Pinterest 1

Facebook Twitter Pinterest 2

Facebook Twitter Pinterest 3

Facebook Twitter Pinterest 4

Facebook Twitter Pinterest 5

Facebook Twitter Pinterest 6

Facebook Twitter Pinterest 7

Facebook Twitter Pinterest 8

Facebook Twitter Pinterest 9

Facebook Twitter Pinterest 10

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Chiudi 1 di 16

Europei Under 21, il percorso dei fenomeni della Spagna

Che sia la favorita per la vittoria dell'Europeo - insieme alla nostra Italia - lo si sapeva già, ma vederli giocare li rende ancor più spaventosi. Senza inciampi né intoppi, il percorso della Spagna in Polonia fino ad adesso è stato netto. Il primo match, seppur contro una Macedonia non irresistibile, ha dato prova di quanto immaginavamo. Un 5-0 tondo tondo messo in piedi dalle straordinarie doti tecniche di Asensio, autore di una tripletta sensazionale. Uno più bello dell'altro i gol segnati dal talento del Real Madrid, grazie al suo sinistro magico in grado di disegnare parabole imprendibili. Poi la rovesciata di Saul e il rigore di Deulofeu hanno fatto il resto.

La Spagna schiaccia la Macedonia grazie ai colpi di Asensio

La marcia trionfale degli spagnoli non si è arrestata nemmeno di fronte al Portogallo, superato in scioltezza per 3-1. E nell'ultima sfida contro la Serbia, durante la quale il ct Albert Celades ha optato per un ampio turnover, è arrivato il terzo successo per 1-0. Girone B dominato dall'inizio alla fine, con 9 gol segnati, uno solo subito ed una differenza reti di +8.

Numeri esaltanti che derivano da prestazioni super. La Spagna riesce ad abbinare alle incredibili individualità un'ottima trama di gioco. In questo risiede la forza della Roja, un insieme di intuizioni brillanti, possesso palla e velocità d'esecuzione: praticamente una macchina perfetta.

Quante stelle: Asensio, Sandro e Deulofeu

Ne abbiamo accennato qualcuno prima, ma non sono gli unici. Certo che Asensio risulta essere davvero il diamante di questa squadra, capace di esaltarsi come nel Real Madrid. Nello schieramento di partenza, il 4-3-3 ormai consolidato, il classe '96 agisce come esterno sinistro del tridente offensivo. Ma sarebbe limitativo parlare di Asensio come mera ala mancina: è molto di più. Viene fuori dalla linea difensiva per farsi servire il pallone sui piedi, inventa per i compagni e finalizza. Così giovane e già così completo.

Asensio, una delle tante stelle spagnole

Il reparto d'attacco è completato da altri due nome di lusso: Sandro Ramirez e Deulofeu, che nell'ultima stagione con il Milan ha dato dimostrazione delle sue qualità. Sandro nella scorsa Liga con il Malaga disputata da protagonista, ha segnato ben 14 reti e servito 5 assist. In grado di muoversi anche sulle fasce, preferisce la zona centrale dell'area di rigore sfruttando al meglio le sue caratteristiche di centravanti mobile e letale.

Se servito poi dalle incursioni di Deulofeu, diventa ancor più pericoloso. L'esterno del Milan - nella stagione appena terminata ha raccolto 17 presenze, 4 gol e 3 assist - è l'altra mina vagante. Velocissimo, bravo nel breve, diventa difficile fermarlo nell'uno contro uno. Cerca spesso il fondo per sfruttare il suo piede destro, ma è abile anche nel rientrare: una vera spina nel fianco. Insomma, non sarà per niente facile fermare quei tre lì davanti.

Centrocampo di classe e difesa solida

A gestire il ritmo della partita e a dettare i tempi della manovra offensiva ci pensa Llorente. Nella passata stagione ha retto il centrocampo dell'Alavés, ma il suo cartellino è del Real Madrid. Un giovane interessante (ha 22 anni) che Albert Celades ritiene indispensabile al centro del campo. Un vero regista, supportato dalle due mezzali: Saul e Denis Suarez. Il primo è sbocciato nell'Atletico del Cholo Simeone: lì ha imparato ad attaccare e a non risparmiarsi nella fase difensiva.

Dall'Atletico alla Spagna, Saul sempre imprescindible

Il secondo, di proprietà del Barcellona, conferisce al centrocampo della Spagna ulteriore classe. Sa anche ricoprire il ruolo di trequartista, ma con le Furie Rosse agisce appena dietro mostrandosi ottimo palleggiatore. Con uno sguardo alla difesa, il nome più altisonante è quello di Bellerin. Il terzino dell'Arsenal è una garanzia e nonostante la giovane età (22 anni) ha già una notevole esperienza, raccolta in Premier League e in campo internazionale. La linea difensiva è completata da Gayà (Valencia), Meré (Sporting Gijón) e Vallejo (Real Madrid), bravi nel tenere la linea compatta e a dare solidità a un reparto guidato dal portiere dell'Athletic Bilbao Arrizabalaga. Non sarà affatto facile per l'Italia battere la Spagna dei fenomeni, serviranno attenzione e cinismo. Aspettiamoci di vedere una partita divertente, gli ingredienti ci sono tutti.