Il Primo Ministro della Slovacchia ha scritto una lettera di protesta all'Uefa chiedendo che il match sia oggetto d'indagine: "Una farsa orchestrata dai giocatori".

La politica entra a gamba tesa negli Europei Under 21 di calcio in corso in Polonia. I fatti: Italia, Inghilterra e Spagna si sono qualificate alle semifinali come prime dei rispettivi gironi, mentre l'ultimo posto disponibile, riservato alla migliore seconda, è andato alla Germania in virtù della migliore differenza reti (+4 contro +3) rispetto alla Slovacchia.

Un esito che al ct dei giovani slovacchi non era andato giù e lo aveva chiarito subito dopo la conclusione del match fra i tedeschi e i ragazzi di Di Biagio:

Quello che hanno fatto l’Italia e la Germania è una vergogna per il calcio!

Che cosa era successo di tanto disdicevole? Negli ultimi minuti del match la Germania aveva di fatto congelato il gioco, non avendo alcun interesse a premere in quanto se avesse ottenuto il pareggio si sarebbe qualificata come prima e avrebbe dovuto affrontare le stelline iberiche, ma se sbilanciandosi avesse subito un altro gol avrebbe peggiorato la differenza reti.

D'altra parte all'Italia, grazie alla contemporanea sconfitta della Repubblica Ceca contro la Danimarca, era sufficiente la vittoria 1-0 maturata fino ad allora sul campo per passare il turno: non c'era motivo per spingere più di tanto.

Europei Under 21, premier slovacco: "Fra Italia e Germania una farsa!"

Un atteggiamento normale, come ha detto anche Horst Hrubesch, uno che prima di diventare direttore sportivo della Federcalcio tedesca di match di alto livello ne ha giocati tanti, ma che agli slovacchi, estromessi dagli Europei Under 21, continua a non piacere. Tanto che il primo ministro di Brno Robert Fico - quasi omonimo del rappresentante del Movimento 5 Stelle - ha preso carta e penna e ha scritto direttamente al presidente dell'Uefa, lo sloveno Ceferin:

Apprezzo il Suo lavoro, perché Lei è stato eletto alla guida della Uefa in qualità di rappresentante di un paese piccolo, e quindi sono certo che avrà a cuore l'interesse delle associazioni calcistiche economicamente più deboli e più piccole.

Tifosi della Slovacchia

Poi, dopo i convenevoli di rito e dopo aver lodato l'ottimo operato dei "vicini polacchi", organizzatori degli Europei Under 21, ecco l'affondo:

L'evento, tuttavia, è stato purtroppo segnato dal grave e poco dignitoso comportamento di Germania e Italia nella sfida per passare alle semifinali.

I giocatori italiani festeggiano la qualificazione

Un comportamento che Fico, evidentemente appassionato di calcio, ha paragonato a quello che Germania e Austria tennero ai Mondiali '82 a scapito dell'Algeria e che il premier slovacco ha stigmatizzato così:

Quella fra Germania e Italia è stata una vera e propria farsa orchestrata dai giocatori. Mi auguro che l'Uefa indaghi su questa partita e che per i prossimi tornei vari una formula che privilegi le prestazioni sportive contro gli accordi ingiusti.