Il portiere del Milan è intervenuto in conferenza stampa insieme al ct Di Biagio alla vigilia della semifinale contro la Spagna: "Sono tranquillo e penso solo all'Italia".

24 minuti fa di Andrea Centogambe

Una conferenza stampa attesissima. Non solo perché precedeva la semifinale degli Europei Under 21 contro la Spagna, ma perché al fianco del ct dell'Italia, Gigi Di Biagio, c'era Gianluigi Donnarumma, il ragazzo più chiacchierato del momento. Il portiere del Milan è sulle prime pagine di tutti i giornali da quando il suo agente ho rotto con i rossoneri e rifiutato il rinnovo di contratto in scadenza nel 2018.

Da quel giorno il classe 1999 è stato sempre al centro dell'attenzione, ricoperto di insulti da quei tifosi che ritenevano inconcepibile rifiutare un rinnovo fino al 2022 a 5 milioni a stagione. C'era attesa ancor di più dopo la movimentata giornata di ieri, fatta di tweet, messaggi su Instagram e presunte azioni di hackeraggio.

Ma Di Biagio sapeva bene a cosa andava incontro il suo portierino, così ha chiarito subito che Gigio avrebbe risposto solo a domane riguardanti gli azzurrini. Così è stato, anche se inevitabilmente si sono toccati temi extracalcistici.

Europei Under 21, Donnarumma: "Penso solo all'Italia"

Donnarumma ha esordito così:

Sono tranquillo, penso solo alla partita di domani contro la Spagna. Il mio futuro viene dopo la Nazionale. I gol presi contro la Repubblica Ceca? Neanche abbiamo avuto il tempo di pensarci, ci siamo subito proiettato alla Germania. Qualche battuta sui gol presi me l'hanno fatta, anche il mister. Io posso dire che la partita l'ho giocata sereno, eventuali errori non sono dovuti a quello che si è detto sul mio futuro.

Gli viene chiesto di spiegare il suo rapporto con i social network, ma interviene prima Di Biagio:

C'è un regolamento interno non scritto sull'utilizzo dei social. In questi giorni abbiamo raccolto molti soldi che daremo in beneficenza.

La parola passa a Donnarumma:

Un po' li uso, a volte sono divertenti e sicuramente continuerà ad usarli. Se il profilo Instagram è stato hackerato? Sì...

Si torna alla Spagna:

Ce la possiamo giocare con tutte - assicura Donnarumma - ma sappiamo che sarà una sfida difficile. Siamo pronti per dare il massimo fino alla fine. Per me questa è un'esperienza fantastica, mi aiuterà a crescere ancora.

Un passo indietro alla contestazione subita contro la Danimarca e ai dollari finti lanciati in campo: