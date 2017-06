Nel corso dello show in Italia si è verificato un brutto incidente per il wrestler Impact, ex WWE. Un pezzo di una sedia gli ha trafitto la gamba da parte a parte.

1 condivisione 0 stelle

5 ore fa di Marco Ercole

Così come ogni altro sport, anche il mondo del wrestling presenta controindicazioni. I continui riferimenti al "no try this at home" nel corso delle dirette televisive sono proprio orientate alla sottolineatura della pericolosità delle mosse dei wrestler, che sono sì degli attori, ma anche e soprattutto degli atleti che dedicano la loro vita all'allenamento.

Se ne sono accorti in particolare i fan che si sono presentati a Roma, allo show organizzato dalla EPW (European Pro Wrestling), federazione europea che collabora con le americane Ring of Honor e Impact Wrestling (ex TNA), sostanzialmente le concorrenti principali della WWE.

Nella card completa dell'evento era in programma il match hardcore tra l'inglese Bram e Jimmy Havoc, e nel corso di questo il primo dei due - ex WWE, dove era conosciuto con il nome di Kenneth Cameron - ha riportato un infortunio molto serio. Durante una sua evoluzione che contemplava anche l'utilizzo di una sedia, un pezzo di ferro di questa si è letteralmente conficcato nella sua gamba, penetrando da un lato e uscendo da quello opposto.

Wrestling EPW a Roma, serio infortunio per Bram

Si è capito immediatamente quanto fosse grave la situazione e chiaramente il match è stato concluso nel giro di pochi minuti, con Havoc che ha riportato l'avversario sul ring e lo ha schienato. Così Bram ha potuto ricevere le cure mediche di prima necessità, per poi essere trasportato velocemente in ospedale.

Bram, ex marito tra l'altro della lottatrice WWE Charlotte (figlia di Rick Flair), ha rischiato grosso, dal momento che il ferro ha sfiorato di pochi centimetri l'arteria femorale.

@MsCharlotteWWE

Looks like he was injured yesterday in Rome in an extreme match #bram pic.twitter.com/Du7R0hn4BS — Luca Di Somma (@88DISO) June 25, 2017

A distanza di poche ore dall'incidente, ci ha pensato un altro wrestler, Magnus, a rassicurare tutti sulle condizioni di Bram attraverso un Tweet:

Non mi piace essere colui che annuncia questa notizia, ma ho creduto che fosse meglio che lo facessi io rispetto al solito passaparola. Tom (Bram, ndr) si è infortunato seriamente la scorsa notte a Roma. Innanzitutto devo dire che non è in pericolo e quindi non c'è bisogno di preoccuparsi. Tuttavia, quando ho lasciato l'ospedale la scorsa notte lo stavano preparando per un'operazione chirurgica e tutto quello che so al momento è che "l'intervento è andato bene, ma bisogna aspettare". Gli italiani non sono molto disponibili nel diffondere le informazioni.

Bram si è dunque sottoposto a un intervento chirurgico e ovviamente non potrà partecipare alle prossime tappe del tour dell'European Pro Wrestling:

Lui ha reagito bene, ma era visibilmente scosso perché l'infortunio è stato davvero sgradevole. Non scenderò nei dettagli, starà a Bram decidere se farlo o meno. Sono sicuro di parlare anche per lui quando dico che si scusa profondamente con i fan per non poter essere a Plymouth stasera. Quello che è accaduto non è altro che l'ennesimo promemoria del fatto che ogni wrestler mette se stesso a serio rischio per intrattenervi ogni volta che sale sul ring.