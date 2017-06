La società rossonera è convinta che il messaggio distensivo del portiere, definito come opera di un hacker, fosse autentico. E Raiola apre al rinnovo.

2 ore fa di Daniele Minuti

Una domenica di ordinaria follia sui social network. La lunghissima telenovela legata al rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan si arricchisce di un nuovo capitolo. Stavolta a far discutere non sono più interviste o conferenze stampa, ma i profili social dei protagonisti della vicenda.

Tutto è partito da un'indiscrezione che ha iniziato a circolare nella mattinata di ieri, secondo la quale il portiere rossonero avrebbe intenzione di prolungare il suo contratto con il Milan dopo aver dato il benservito a Mino Raiola.

Donnarumma, evidentemente seccato da queste voci, ha pubblicato ieri pomeriggio un tweet in cui ribadiva la totale fiducia nel suo agente. Un messaggio che, oltre a scatenare le reazioni polemiche dei tifosi rossoneri, ha dato il via a una serie di post sui social network a riguardo, uno più enigmatico dell'altro.

Milan, il caos social provocato da Donnarumma

"Donnarumma e Raiola. Ieri, oggi e domani". Con queste parole il portiere rossonero, ora nel ritiro della Nazionale Under 21 per preparare la semifinale dell'Europeo contro la Spagna, spazzava via ogni dubbio sul rapporto con il suo procuratore Raiola. Un tweet che ha scatenato una vera e propria bufera fra i tifosi, parole viste come un'ennesima chiusura nei confronti della società. Dopo aver ricevuto commenti e insulti di ogni tipo, Donnarumma ha voluto rispondere pubblicando un post distensivo sul suo profilo Instagram.

Il post di Donnarumma sul suo profilo Instagram

All'improvviso una netta apertura verso il rinnovo con il Milan, accolta ovviamente in maniera entusiastica dai tifosi che avevano finalmente avuto la prova dell'amore di Donnarumma verso il club di cui è tifoso fin da bambino. Poco dopo Raiola torna a scrivere sul suo profilo Twitter, lanciando un messaggio a chi insultava lui e il suo assistito.

DONNARAIOLA x HATERS 1-0

What's next? — Mino Raiola (@MinoRaiola) June 25, 2017

Ma dopo circa un'ora l'ennesima sorpresa: su Twitter, Donnarumma annuncia che il suo profilo Instagram sarebbe stato hackerato e che sarebbe stato chiuso.

Hackeraggio sul mio account

Chiudo social https://t.co/GMkxsdZsct — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) June 25, 2017

Secondo Sky Sport, la versione "ufficiale" secondo cui il messaggio fosse opera di un hacker regge poco. Il Milan è convinto che il post sia autentico e rispecchi volontà del portiere. A rafforzare questa ipotesi un ultimo tweet, ancora di Mino Raiola, che in piena notte ha ribadito come dopo l'Europeo ci sarà un nuovo incontro con la società per provare a riaprire la trattativa. L'incredibile caso di mercato è ancora lontano dal chiudersi, ma ora la fiducia del Milan continua a crescere: c'è davvero la convinzione di poter trattenere Donnarumma e prolungare il suo contratto.