Parlando a BBC Africa, l'ex attaccante è tornato su Steven: "Nulla di personale contro di lui, ma io sono mister Senegal, lui che cosa ha fatto per il suo paese?"

2 ore fa di Alberto Casella

C'eravamo tanto odiati. El Hadji Diouf e Steven Gerrard non sono mai stati amici, anzi non sono proprio mai andati d'accordo nemmeno un po'. Compagni di squadra per due stagioni nel Liverpool - fra il 2002 e il 2004 - fra i due non è mai corso buon sangue.

Il sasso lo aveva tirato per primo il senegalese, almeno stando a quanto aveva dichiarato lui stesso qualche mese fa a Le Vestiaire, trasmissione del canale televisivo francese SFR Sport:

Quando arrivai a Liverpool mi dissero che c’erano degli “intoccabili” (Gerrard e Carragher, ndr). Io li ho toccati, così è diventato tutto molto complicato per me. A Gerrard ho subito mostrato che non aveva mai fatto nulla con la sua Nazionale, che era una nullità.

Non proprio un esordio diplomatico per ingraziarsi l'ambiente, insomma. Poi la resa che Diouf ebbe sul campo non fece molto per migliorare le relazioni. Preso dal Lens dove l'anno prima aveva segnato 10 reti in Ligue 1, in due stagioni nei Reds il senegalese realizzò soltanto 3 gol in Premier League e 2 in Efl Cup. Non proprio un bottino degno di una punta centrale pagata allora 15 milioni di euro. Infatti, dopo due anni, Diouf fu spedito al Bolton.

Diouf ha segnato 5 gol in due stagioni col Liverpool

Diouf ancora contro Gerrard: "Io sono mr Senegal, lui solo mr Liverpool"

Non per niente Gerrard, nella sua autobiografia pubblicata nel 2007, ebbe modo di scrivere:

Non sono mai stato il fan numero 1 di Diouf. Fra i miei compagni era evidente chi aveva fame di vittorie e aveva a cuore il Liverpool. Diouf aveva a cuore solo se stesso: non gli importava nulla della squadra.

Steven Gerrard, una leggenda a Liverpool

Parole pesanti, soprattutto per la fonte: Steven Gerrard, a Liverpool una leggenda vivente. Parole che Diouf non ha mai digerito e che nel tempo ha anche cercato di chiarire:

Io rispetto il giocatore, un gran giocatore. Ma non l’uomo. L’ho detto anche lui. Ma quando ci siamo parlati, da uomini, lui aveva paura di guardarmi negli occhi.

Il dente duole

Ora, parlando a BBC Africa, Diouf è tornato a mettere la lingua dove evidentemente il dente continua a dolere:

Stevie G. è stato un gran giocatore, la gente a Liverpool lo ama, ma non ha mai fatto nulla per il suo paese. Io sono El Hadji Diouf, mister Senegal, lui è mister Liverpool e il Senegal è più grande di Liverpool.

Gerrard e Diouf, qui con la maglia del Blackburn

Messo su questo piano, con un colpo di spugna sulla Champions League e gli altri 10 trofei vinti da Steven col Liverpool, il paragone può forse apparire meno sbilanciato: Gerrard con l'Inghilterra non ha mai vinto nulla, è vero, ma vanta comunque 114 presenze e 21 gol, mentre Diouf con la maglia del Senegal ha segnato 16 reti in 49 presenze ufficiali. Vittorie? Nessuna, solo una medaglia d'argento nella Coppa d'Africa 2002.