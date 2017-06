L’atletica statunitense ha emesso i suoi verdetti definendo i nomi degli atleti che parteciperanno ai prossimi Mondiali di Londra.

Secondo la legge spietata dei Campionati statunitensi soltanto i primi tre classificati di ogni gara più alcune wild-card assegnate ai campioni del mondo in carica di Pechino 2015 e ai vincitori della passata edizione della Diamond League hanno ottenuto il pass per Londra dove si svolgeranno i Mondiali dal 4 al 13 Agosto. Anche i campioni olimpici e mondiali non sono sicuri del posto in squadra e devono sudarselo in pista fino all’ultimo centesimo di secondo o all’ultimo centimetro.

400 metri maschili

Le selezioni statunitensi sono state come da tradizione un concentrato di emozioni e di sorprese. Il campione NCAA Fred Kerley continua a stupire vincendo la finale dei 400 metri in 44”03, secondo miglior tempo della sua carriera dopo il 43”70 realizzato con la maglia di Texas A&M in Maggio nel corso dei Regionals NCAA, con il quale ha demolito il record dei college universitari statunitensi detenuto dal campione olimpico di Barcellona 1992 Quincy Watts. Kerley detiene attualmente i migliori cinque tempi della stagione e si candida come il principale avversario del campione olimpico Wayde Van Niekerk a Londra. La finale degli US Nationals ha fatto registrare ben sette atleti al di sotto dei 44”80 come era successo soltanto ai Mondiali di Osaka 2007 e alle Olimpiadi di Rio 2016. Gli altri due posti disponibili per Londra sono stati assegnati a Gil Roberts, secondo con 44”22, e all’argento dei Mondiali Under 23 Will London (44”47), mentre Lashawn Merritt correrà grazie alla wild card ottenuta con la vittoria nella Diamond League 2016.

100 metri maschili

Nella finale dei 100 metri maschile, definita da molti come il duello tra il maestro e l’allievo, Justin Gatlin si è ripreso il trono vincendo il quarto titolo statunitense in 9”95 con vento contrario di -0.7 m/s battendo per tre centesimi di secondo il ventunenne Christian Coleman, recente vincitore del titolo NCAA a Eugene e nono sprinter della storia con 9”82. Christopher Belcher, terzo nelle finali NCAA di Eugene, ha staccato il terzo pass per i mondiali di Londra classificandosi terzo in in 10”06 precedendo Jaylen Bacon (10”10).

100 metri femminili

La tre volte medagliata olimpica di Rio Tori Bowie ha trionfato nella finale dei 100 metri femminili in 10”90 precedendo le due stelle emergenti NCAA della Oregon University Deajah Stevens (11”08) e Ariana Washington (11”10). Morolake Akinosun, campionessa statunitense indoor sui 60 metri e vincitrice ai Prefontaine Classic di Eugene, si è guadagnata il pass per Londra nella staffetta 4x100 grazie al quarto posto in 11”12. La pluri-medagliata olimpica e mondiale Allyson Felix, già qualificata per Londra sui 400 metri grazie al titolo mondiale di Pechino 2015, si è classificata ottava in 11”28.

Tori Bowie:

L’obiettivo era entrare tra le prime tre. Sono contenta ma ho ancora molto lavoro da fare prima di Londra.

200 metri maschili

Nella finale dei 200 metri è tornato a grandi livelli Ameer Webb, che ha preceduto di un solo centesimo di secondo Coleman in 20”09 nonostante un vento contrario di -2.3 m/s. Coleman aveva vinto la semifinale in 20”18 con tre m/s di vento contrario. Webb ha vinto 100m e 200m al Golden Gala dell’anno scorso e ha preceduto di un solo centesimo Filippo Tortu allo Stadio Olimpico lo scorso 8 Giugno. Terzo posto a sorpresa per la novità Elijah Hall Thompson (allievo del grande Carl Lewis a Houston), in 20”21.

200 metri femminili

Deajah Stevens si è rifatta della delusione per la caduta nella finale degli ultimi NCAA vincendo i 200 metri in 22”30 con -2.5 m/s di vento contrario precedendo Kimberly Duncan (22”59) e Tori Bowie (22”60).

400 ostacoli femminili

La campionessa olimpica di Rio de Janeiro Dalilah Muhammad ha avvicinato di tre decimi di secondo il record mondiale dei 400 ostacoli femminili con un fenomenale 52”64, miglior tempo di sempre su suolo nordamericano e miglior tempo al mondo dal 2011, quando Lashinda Demus fermò il cronometro in 52”47. Al secondo posto la vice campionessa mondiale di Pechino Shamier Little è diventata la nona di sempre con 52”75 precedendo Kori Carter, anche lei sotto la barriera magica dei 53 secondi con 52”96. Per la prima volta nella storia tre atlete sono scese sotto i 53 secondi nella stessa gara. Lo scorso anno Muhammad vinse le Olimpiadi in 53”13, tempo che sarebbe stato sufficiente per classificarsi al quinto posto a Sacramento. Il bronzo olimpico Ashley Spencer è fuori dai Mondiali malgrado un eccellente 53”11, così come Georganne Moline (53”14) e la teenager Sydney McLaughlin, che ha migliorato il suo record mondiale juniores con 53”82.

Dalilah Muhammad:

Il principale obiettivo era qualificarmi per i Mondiali. Sapevo che sarebbe stata una gara veloce. Il mio allenatore mi aveva detto prima della gara di avere fiducia nelle mie possibilità.

Salto triplo maschile

Il due volte vice campione olimpico Will Claye ha dominato il salto triplo maschile con un formidabile 17.91m (prestazione con la quale è salito al nono posto delle liste mondiali di sempre) al quinto tentativo al termine di una serie di salti da manuale che comprende salti da 17.46m, 17.68m, 17.79m e 17.76m. Claye ha superato i 18 metri con 18.05m al meeting di Eugene ma con troppo vento a favore. Chris Benard e Donald Scott si sono qualificati per Londra classificandosi rispettivamente al secondo e al terzo posto con 17.48m e 17.25m. Christian Taylor era già qualificato in virtù del titolo mondiale vinto due anni fa a Pechino.

Salto con l’asta maschile

Il bronzo olimpico del salto con l’asta Sam Kendricks ha superato per la prima volta in carriera i 6 metri al termine di una gara senza errori diventando il ventunesimo specialista della storia a superare la magica barriera. L’ex luogotenente dell’esercito statunitense ha realizzato la migliore prestazione mondiale dell’anno incrementando di 10 centimetri il precedente limite mondiale stagionale del diciassettenne svedese Armand “Mondo” Duplantis, che aveva superato 5.90m alle Texas Relay lo scorso Aprile. Da sottolineare anche il record nordamericano under 20 di Chris Nilsen, che ha superato 5.75m qualificandosi per i Mondiali di Londra.

Salto con l’asta femminile

Nell’asta femminile la vice campionessa olimpica Sandi Morris ha valicato l’asticella alla misura di 4.80m, che le ha permesso di battere la primatista mondiale indoor Jenn Suhr (4.65m).

Getto del peso maschile

Il campione olimpico del getto del peso Ryan Crouser é diventato il sesto atleta della storia con una sensazionale misura di 22.65m (miglior misura al mondo degli ultimi 14 anni) al termine di una serie da manuale comprendente i seguenti lanci: 21.82m- 22.02m- 21.94m e 22.65. Nella storia solo Randy Barnes, Ulf Timmermann, Alessandro Andrei, Werner Gunthoer e Kevin Toth hanno fatto meglio di Crouser nella storia. Eccellenti misure anche per Joe Kovacs, secondo con 22.35m (misura con la quale aveva preso la testa della classifica al quinto lancio prima del super lancio di Crouser) e per Ryan Whiting, terzo con 21.54m.

Ryan Crouser:

Quando ero piccolo, giocavo con mio padre simulando il sesto e ultimo tentativo alle Olimpiadi. Mi diceva sempre di provare a realizzare il miglior lancio.

100 ostacoli femminili

Kendra Harrison ha conquistato il primo titolo statunitense outdoor della sua carriera nella finale dei 100 ostacoli in 12”60 con vento contrario di -1.7 m/s nella sua prima gara dopo l’infortunio alla mano subito durante la fase di riscaldamento al meeting della Diamond League di Doha. La primatista mondiale aveva precedentemente stabilito il miglior tempo mondiale dell’anno con 12”54 in batteria prima di correre la semifinale in 12”58 (con forte vento contrario di -2.4 m/s). Harrison, già in possesso della qualificazione per Londra in virtù della wild card assegnata ai vincitori della Diamond League 2016, ha preceduto la vice campionessa olimpica Nia Ali (12”68), Christina Manning (12”70) e la campionessa olimpica di Pechino 2008 Dawn Harper Nelson (12”78). Esclusa eccellente Jasmine Stowers, ottava in finale in 12”94 dopo aver stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno in semifinale con 12”47.

Kendra Harrison:

Mi sento in grande forma. Se corro in 12”5 con vento contrario, penso di poter arrivare a 12”2 -12”3 ma ho pensato soprattutto a vincere. Spero di poter raggiungere il picco di forma a Londra e di vincere il titolo mondiale.

110 ostacoli maschili

Tutta secondo i pronostici la finale dei 110 ostacoli dove Aleec Harris ha ottenuto la prima qualificazione per una grande rassegna internazionale vincendo in 13”24 (con vento contrario di -1.7 m/s) davanti al campione olimpico di Londra 2012 e primatista mondiale Aries Merritt (13”31) e al due volte campione NCAA e finalista olimpico Devon Allen (13”34).

400 metri femminili

Quanera Hayes ha vinto la finale dei 400 metri in 49”72 migliorando di quattro centesimi il tempo più veloce dell’anno detenuto da Shaunae Miller Uibo. Staccano il biglietto per Londra Phyllis Francis, seconda con 49”96, e Kendall Ellis (50”00), mentre Natasha Hastings potrà correre soltanto la staffetta 4x400 dopo il quarto posto.

400 ostacoli maschili

Nomi nuovi si affacciano sulla ribalta dei 400 ostacoli maschili dove hanno staccato il biglietto per Londra Eric Futch (48”18), Michael Stigler (48”26) e TJ Holmes (48”44). Il campione olimpico Kerron Clement parteciperà ai Mondiali grazie alla wild card acquisita grazie al successo nella Diamond League 2016.

Salto in alto femminile

Nel salto in alto femminile è tornata ad esprimersi su livelli eccellenti la giovane campionessa mondiale Vashti Cunningham, che ha stabilito il record personale con 1.99m (record nord americano juniores e seconda migliore prestazione mondiale dell’anno) prima di sbagliare tre prove alla quota del record mondiale juniores di 2.02m. Vashti è figlia di Randall Cunningham, famoso quarterback del Campionato NFL di football americano e sorella di Randall Cunningham Jr., campione NCAA nel salto in alto. Si sono qualificate per Londra Liz Patterson e Inika McPherson, seconda e terza con 1.91m.

Salto in lungo

La campionessa olimpica di Rio 2016 Tianna Bartoletta ha vinto il salto in lungo femminile con 7.01m precedendo la vincitrice delle Olimpiadi di Londra 2012 Brittney Reese, seconda con 6.98m. Jarrion Lawson, quarto alle Olimpiadi di Rio e campione NCAA sui 100 e 200 metri e nel salto in lungo, ha conquistato il successo nel salto in lungo con 8.49m con vento a favore di +3.7 m/s battendo Marquis Dendy (8.39m con vento a favore di +3.1 m/s).

Prove multiple

Il due volte campione del mondo Trey Hardee ha vinto il quarto titolo statunitense (otto anni dopo il primo successo) nel decathlon con 8225 punti. Kendell Williams è diventata la prima eptatleta a vincere i titoli ai Campionati NCAA e ai Campionati Nazionali nello stesso anno con 6564 punti precedendo Erica Bougard di appena sette punti.

Getto del peso femminile

Nel getto del peso femminile Raven Saunders ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno con il record personale di 19.76m superando al quinto tentativo Dani Bunch (19.64m) e la campionessa olimpica Michelle Carter (19.34m).

800 metri

Il campione NCAA 2016 Donovan Brazier ha vinto la finale degli 800 metri maschili avvicinando il suo record personale con 1’44”14 davanti Isaiah Harris (1’44”53) e la novità Drew Windle (1’44”95). Ajee Wilson si è imposto nella finale degli 800 metri femminili in 1’57”78 precedendo Charlene Lipsey (1’58”01) e Brenda Martinez (1’58”46).

Gare di mezzofondo

Paul Chelimo, vice campione olimpico a Rio, ha dominato la finale dei 5000 metri con una gara in solitaria dall’inizio alla fine stabilendo il record dei campionati con 13’08”62. Hassan Mead si è imposto a sorpresa sui 10000m in 29’01”44 precedendo i due runners di origini statunitensi Shadrack Kipchirchir e Leonard Korir, mentre Galen Rupp non è andato oltre il quinto posto vedendo interrompere la striscia vincente che durava da otto anni. Grande sorpresa nei 1500 metri dove Robbie Andrews ha coperto l’ultimo giro in 52”33 per battere il campione olimpico di Rio Matthew Centrowitz per 13 centesimi di secondo in 3’43”29. Jenny Simpson ha vinto il quarto titolo nazionale di fila sui 1500 metri in 4’06”33 davanti Kate Grace (4’06”95). La medaglia di bronzo di Rio Emma Coburn si è imposta sui 3000 siepi in 9’20”28. Evan Jager ha vinto il sesto titolo statunitense della sua carriera sui 3000 siepi in 8’16”88.

Campionati giamaicani: Elaine Thompson sfreccia in 10”71

Contemporaneamente a quelli statunitensi si sono svolti i Campionati nazionali giamaicani di Kingston che hanno definito la squadra caraibica per i Mondiali di Londra. La due volte campionessa olimpica dei 100 metri Elaine Thompson ha dominato la finale dei 100 metri in un formidabile 10”71, che ha sfiorato di un centesimo di secondo il record personale stabilito ai Campionati nazionali dell’anno scorso.

Con questa prestazione la fuoriclasse di Banana Ground vinse l’oro olimpico a Rio. In carriera ha già corso quattro volte sotto i 10”72. Simone Facey e Jura Levy si sono garantite il posto in squadra per Londra classificandosi seconda e terza rispettivamente in 11”04 e in 11”06. Elaine Thompson:

Sono davvero soddisfatta del tempo finale e di avere superato i turni senza infortuni.

110 ostacoli maschili

Il campione olimpico dei 110 ostacoli Omar McLeod è diventato il quinto specialista della storia con 12”90, il tempo più veloce al mondo dal Settembre 2012 quando Aries Merritt realizzò il record mondiale con 12”80 a Bruxelles. McLeod ha migliorato di quattro centesimi di secondo il record giamaicano detenuto da Hansle Parchment. Ronald Levy si è confermato come la rivelazione della stagione classificandosi secondo in 13”13 davanti a Hansle Parchment (13”19). Ha stupito anche il giovane Dejour Russell (nato nel 2000), che ha stabilito la migliore prestazione mondiale juniores del 2017 con 13”32. Thompson e McLeod saranno due delle principali stelle del meeting della Diamond League di Parigi allo Stadio Charlety il prossimo 1 Luglio (diretta su Fox Sports dalle 20).

100 e 200 metri maschili

Yohan Blake ha dimostrato ancora una volta di essere tornato al massimo della forma vincendo la finale dei 100 metri 9”90 precedendo Julian Forte (10”04) e Senoj Jay Givans (10”05). Blake ha fatto il bis vincendo anche i 200 metri scendendo sotto i 20 secondi con 19”97 davanti a Rasheed Dwyer (20”26) e a Warren Weir (20”39). Il vice campione olimpico di Londra 2012 non correva sotto i 20 secondi dal 2012 quando vinse al meeting di Bruxelles in 19”54.

400 metri

Di ottimo livello anche le finali dei 400 metri che hanno visto i successi di Shericka Jackson in 50”05 davanti a Chrisann Gordon (50”13) nella gara femminile e di Nathon Allen nella gara maschile in 44”58 davanti a Demish Gaye (44”64). Grande sorpresa nella finale dei 200 metri femminili dove Sashalee Forbes si è imposta in 22”71 per tre centesimi sulla favorita Simone Facey.

400 ostacoli

Nei 400 ostacoli maschili il due volte campione del mondo under 20 Jaheel Hyde ha preceduto al photo finish il finalista dei campionati NCAA Kemar Mowatt in un eccellente 48”53 (ad un solo centesimo di secondo dal record personale). Grande sorpresa nei 400 ostacoli femminili dove Rhonda White si è imposta in 54”29 (record personale) davanti a Ristananna Tracey (54”49), mentre la vincitrice del Golden Gala Janieve Russell non è andata oltre il quarto posto in 55”34.

100 ostacoli femminili

La campionessa del mondo in carica dei 100 ostacoli Danielle Williams ha migliorato il record personale con 12”58 precedendo Megan Simmonds (12”63) e Yanicque Thompson 12”69). Lanci: Il bronzo iridato del getto del peso maschile O’Dayne Richards ha realizzato un ottimo 21.39m precedendo il forte discobolo Fedrick Dacres (20.25m). Dacres ha conquistato il successo nel disco con 66.52m.