I bavaresi hanno speso 90 milioni per gli acquisti, più di tutti. Sono ben tre le squadre tedesche tra le 10 più spendaccione. Il Milan è terzo, la Juventus quinta.

26 minuti fa di Elmar Bergonzini

Ufficialmente il calciomercato non è ancora cominciato. Aprirà il primo luglio, ma le operazioni concluse sono già molte. Tra riscatti, prestiti e acquisti definitivi. Nessuno, ad oggi, ha speso più del Bayern Monaco: i bavaresi hanno già messo mano al portafoglio per 90,5 milioni di euro totali. Oltre ad aver riscattato Coman per 21 milioni, hanno comprato Sule per 20, Tolisso per 41,5 milioni, e Gnabry per 8.

Nessuno al mondo ha speso di più. E sono ben tre le squadre tedesche nelle prime 10 più spendaccione fino a questo momento. Il Borussia Dortmund ha già speso 44 milioni (20 solo per Philipp), il Wolfsburg 34 (17 per Brooks). I due club sono rispettivamente il sesto e il decimo club in questa speciale classifica.

I club tedeschi però non sono gli unici a spendere, anzi: ben quattro delle prime dieci sono inglesi. Il Manchester City, con 90 milioni investiti, è al secondo posto (Bernardo Silva, pagato 50, è per il momento l’acquisto più onoreso), l’Everton con 55,5 milioni è quarto (ha speso 28,5 per Jordan Pickford), il Liverpool è settimo con i 42 milioni spesi per Salah, mentre il Manchester United, che ha pagato 35 Lindelof, è nono.

Anche in Italia ci sono diversi club che si danno da fare sul calciomercato. Il Milan infatti è la terza società al mondo ad aver speso di più: ben 82 milioni complessivi. Il calciatore per il quale i rossoneri hanno sborsato più contanti è André Silva (50). Non sta rimanendo a guardare neanche la Juventus.

I bianconeri hanno infatti speso 47,5 milioni in questa finestra di calciomercato. Venti però sono stati utilizzati per riscattare Cuadrado, il resto per Schick. Nei prossimi giorni si potrebbero sbloccare le trattative per Douglas Costa o per Bernardeschi che catapulterebbero i campioni d’Italia sul podio in questa speciale classifica. Perché ufficialmente il calciomercato non si è ancora aperto, ma in realtà sono molte le trattative che sono già state chiuse.