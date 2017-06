Da Zuniga a Duvan Zapata a un esercito di giovani: la dirigenza dovrà trovare una destinazione a chi rientra dai prestiti e non interessa a Sarri.

2 ore fa di Alberto Casella

C'è un piccolo esercito di calciatori che sta per invadere Castelvolturno, valigie e bauli al seguito che nella maggior parte dei casi non verranno nemmeno disfatti: per loro al Napoli non c'è posto. È l'esercito dei "dilazionati", quelli che, avendo un contratto lungo ma non rientrando nei piani di Sarri, da due anni, in tempi di calciomercato, vengono spediti in prestito in giro per il mondo.

Si tratta di una ventina di giocatori, in buona parte Under 23 che la prima squadra non l'hanno nemmeno mai vista o l'hanno assaporata per una manciata di minuti, come Roberto Insigne - l'ultima stagione sulla fascia destra al Latina - fratello d'arte, 4 minuti di Serie A contro il Palermo a gennaio 2013 dopo uno sfortunato esordio in Europa League, 24 minuti nella debacle al San Paolo contro il Psv un mese prima.

O come il portiere Nikita Contini, italo-ucraino di 21 anni in rientro dal Taranto, il difensore centrale Sebastiano Luperto, ventenne di ritorno dalla Pro Vercelli, il collega di reparto Igor Lasicki, ultima stagione al Carpi. Diverso il caso di Alberto Grassi, centrocampista di 22 anni, acquistato dall'Atalanta nel gennaio 2016, che con Sarri non ha mai legato, tanto che nell'agosto scorso era stato rispedito in prestito alla squadra di Gasperini.

Calciomercato Napoli, i rientri dai prestiti: smaltire gli esuberi

Più complessi i casi di giocatori "di lungo corso", gente come Camilo Zuniga, Duvan Zapata o Jonathan de Guzman. L'esterno colombiano, classe 1985, pupillo di Walter Mazzarri - che lo avrebbe voluto anche all'Inter - è in rotta con la società ma ha un contratto col Napoli fino al 2018. L'ultima stagione l'ha passata in Premier League, proprio al Watford di Mazzarri. Un solo squillo, a settembre contro il Manchester United: entrò in campo all'82' sul risultato di 1-1 e sistemò le cose con un gol e un assist per Troy Deeney, poi da gennaio tanta panchina.

Zapata, 10 gol a Udine

Zapata di anni ne ha 26, ma da due è in prestito a Udine dove è cresciuto molto: 10 le reti nell'ultima stagione, ma non è il tipo di attaccante che possa combaciare col gioco di Sarri. Il colombiano è sul calciomercato: il Napoli conta di ricavarne almeno una ventina di milioni. De Guzman, infine, era arrivato tre anni fa dal Villarreal voluto da Benitez ma, finito ai margini con l'attuale tecnico, ha peregrinato a lungo fra Carpi e Chievo: l'ingaggio pesante lo spinge verso altri lidi, Premier e Liga in primis.