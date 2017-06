Viste le difficoltà per Biglia, i rossoneri hanno messo gli occhi sul turco del Bayer Leverkusen: pronti per lui 25 milioni di euro.

19 minuti fa di Daniele Minuti

Nel bel mezzo del caso di calciomercato legato al rinnovo di Donnarumma, il Milan non si ferma e mette nel mirino un nuovo obiettivo per il centrocampo. Sembra infatti che i rossoneri abbiano avviato i contatti con il Bayer Leverkusen per Hakan Calhanoglu.

Fassone e Mirabelli stanno cercando un giocatore tecnico e capace da mettere a disposizione di Vincenzo Montella. Il prescelto sembrava essere Lucas Biglia ma nelle ultime ore la trattativa con la Lazio per il regista della Nazionale argentina sembra essersi decisamente arenata.

Per questo motivo i dirigenti del Milan sono tornati sul calciomercato. Calhanoglu è un profilo molto gradito sia al club che all’allenatore, il suo ruolo naturale è quello di trequartista ma il classe ’94 ha spesso giocato come mediano davanti alla difesa e nel centrocampo rossonero potrebbe occupare il posto che in questa stagione è stato di Sosa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il Milan sarebbe già d’accordo con il giocatore, il cui contratto scadrà nell’estate del 2019, e avrebbe già avviato i contatti con il Bayer Leverkusen. Gianluca Di Marzio di Sky Sport conferma la versione e aggiunge come Fassone e Mirabelli abbiano già avuto risposte positive da un primo sondaggio.

Come detto l'obiettivo di calciomercato per il centrocampo del Milan era Biglia, ma la valutazione del regista fatta dalla Lazio ha frenato le intenzioni dei rossoneri, che non vorrebbero spendere più di 20 milioni per un giocatore di 31 anni.

Investimento che invece sarebbero pronti a fare per Calhanoglu. Il turco è un giocatore giovane e duttile, che oltre che in regia potrebbe essere anche usato come esterno d’attacco. Il suo club lo valuta almeno 30 milioni ma potrebbe essere acquistato per una cifra inferiore, attorno ai 20/25, visto che il suo contratto scadrà tra due stagioni.