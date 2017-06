Calciomercato Juventus: Alex Sandro dice sì al Chelsea

Rifiutate tutte le offerte di rinnovo del club bianconero. L'esterno non ha dubbi e non vede l'ora di volare a Londra per mettersi a disposizione di Antonio Conte.

In casa Juventus sono molto preoccupati per la situazione relativa ad Alex Sandro. Nonostante negli scorsi mesi il giocatore sembrasse vicino al rinnovo, adesso tutto lascia pensare che l'esterno sia più che mai deciso a cambiare aria. Un fulmine a ciel sereno che, certamente, non rasserena il calciomercato della Juventus. La Juventus ha mostrato la volontà di voler raddoppiare l'ingaggio da 2,8 milioni di euro che, adesso, Alex Sandro percepisce in bianconero. Il Chelsea di Antonio Conte, però, ha fatto percepire al giocatore una proposta di 7 milioni di euro l'anno. Assolutamente irrinunciabile. Alex Sandro, nonostante gli ultimi disperati tentativi del club bianconero, non ha alcuna intenzione di fare retromarcia. Il suo unico obiettivo, adesso, è sposare la causa del Chelsea e trasferirsi in Premier League. Calciomercato Juventus: London calling Alex Sandro La Juventus ha già rifiutato un'offerta da quasi 60 milioni di euro. Fonti vicine al Chelasea fanno sapere che il club inglese è pronto a rilanciare fino a 70 milioni. La posizione dei bianconeri è ben nota: Alex Sandro è incedibile ma non si tratterrà un giocatore contro il suo volere. Ormai, la dirigenza della Juventus può soltanto sperare di monetizzare al massimo da questa cessione di calciomercato e reinvestire nel modo migliore i soldi incassati. I nomi sul taccuino dei bianconeri Con Alex Sandro sul piede di partenza, cominciano già a trapelare i nomi dei possibili sostituti. Il sogno rimane Mendy del Monaco ma la richiesta di 50 milioni di euro del club monegasco è decisamente esagerata. Le alternative più abbordabili rimangono Darmian e De Sciglio, senza dimenticare le soluzioni Guerreiro e Spinazzola, con quest'ultime che appaiono certamente più complicate.

