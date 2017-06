Le vie del calciomercato sembrano portare alla sua vecchia casa: Deulofeu dovrebbe tornare al Barcellona ma difficilmente ci rimarrà.

di Luca Capriotti

Il calciomercato batte i suoi rintocchi, il Barcellona si muove in cerca di un'alternativa valida al suo trio delle meraviglie. E Deulofeu?

L'ex blaugrana, dopo un ottimo prestito al Milan, sembrava destinato al ritorno nella casa madre, al nuovo Barcellona di Valverde.

E poi, cos'è successo? L'esterno sembra sospeso tra l'opzione in scadenza e tante voci di mercato a rincorrersi, tutte sul suo conto. Tutte che parlano di Gerard Deulofeu.

Calciomercato Barcellona, Deulofeu disposto a stringere la causa blaugrana?

Calciomercato Barcellona, che fine farà Gerard Deulofeu?

Gerard Deulofeu è forse uno dei simboli di questo particolare momento storico a casa Barcellona. Dove le idee ci sono ma si scontrano con lo strapotere del Real Madrid, che sembra aver convinto Mbappé a firmare per la Casa Blanca. E possono pure permettersi il lusso di pensare a un dopo Bale (ammesso che non si ritrovino poi a pensare a un dopo CR7). Dalle parti di Barcellona, per ora, in zona attacco non c'è grossa possibilità di movimento. La trattativa per Deulofeu ne è simbolo: entro venerdì i blaugrana possono riscattarlo dall'Everton per 12 milioni di euro. Tutta la dirigenza del Barcellona, proprio nell'ottica di questa deadline di calciomercato, ha seguito con grande interesse e vivo entusiasmo le sue gesta al Milan, come ha confermato Robert Fernández in persona, tanto da anticipare tutti, parlando di un suo clamoroso ritorno a casa.





Da quel momento è stato un continuo susseguirsi di vicende e contro-voci, sussurri e spiate degne di un affaire di controspionaggio. Alcuni dicono che il Barcellona avrebbe bisogno del sì di Deulofeu, altri che invece avrebbe bisogno del suo assenso solo in caso di futura trattativa per venderlo (ad un prezzo ovviamente più alto). La certezza, da parte di Deulofeu, è una: la titolarità, con Messi, Suarez e Neymar in squadra, è esclusa. Ovviamente, su tutti, come se fosse un cielo invisibile ma ben presente, c'è il grande sogno di Deulofeu: partecipare con la Spagna al prossimo Mondiale in Russia nel 2018.



Giocarsi le sue carte per far parte della spedizione che partirà per la Russia: questa è la sua grande ambizione. E sa che a Barcellona sarebbe molto difficile. Il giocatore sa che il calciomercato è lungo e difficilmente si troverà una soluzione alternativa prima di venerdì: a quel punto si apre lo scenario di una partenza successiva. Un ritorno a casa solo temporaneo: il Barcellona paga i 12 milioni necessari per ricavarne di più dalla sua cessione. A chi? Il Milan ancora non ha trovato il suo sostituto, la Roma sta setacciando il mercato degli esterni. La Serie A, ad oggi, potrebbe garantirgli quella visibilità e quella vetrina che cerca. E ha già dimostrato di saper costruire le sue fortune, contro le difese italiane, sognando la Russia.