Diego Simeone vorrebbe riportare Zlatan nella Liga: ci sono anche i Colchoneros nella lunga lista dei pretendenti per lo svedese svincolato dal Manchester United.

un'ora fa di Marco Ercole

Di offerte da ogni parte del mondo non gliene mancano, ma alla fine il futuro di Ibrahimovic potrebbe essere in Spagna. Dopo essersi rotto il crociato nella stagione appena conclusa e aver visto esaurito il suo rapporto con il Manchester United (che non gli ha rinnovato il contratto), per lo svedese sono tante le possibilità di ritornare in Liga.

Nella sua carriera ci ha giocato finora un solo anno, la stagione 2009/2010, vincendo però il campionato, la Supercoppa europea, il Mondiale per Club e due volte la Supercoppa di Spagna.

Secondo le indiscrezioni che arrivano dai media spagnoli, il suo manager Raiola lo avrebbe già proposto al Real Madrid ma senza raggiungere l'effetto sperato. A bussare alla porta del procuratore di Ibrahimovic è stato invece il Valencia, trovando però un secco "no" come risposta. La soluzione di calciomercato potrebbe stare nel mezzo e, nel caso, sarebbe rappresentata dall'Atletico Madrid.

Calciomercato Atletico Madrid, idea Ibrahimovic

Ibrahimovic con la maglia del Barcellona contro l'Atletico Madrid

Dopo il blocco del calciomercato in entrata confermato, l'Atletico Madrid sta valutando varie situazioni per l'attacco in vista di gennaio. Le prime scelte sono Vitolo del Siviglia e, soprattutto, Diego Costa del Chelsea, ma Diego Simeone non ha smesso di tenere sotto controllo la situazione di Ibrahimovic.

Secondo quanto riportato da sport.es, il "Cholo" ricorda molto bene l'impatto che ebbe Christian Vieri quando vestì la maglia dei Colchoneros (alla fine si laureò capocannoniere) ed è convinto che Ibrahimovic possa fare lo stesso, adattandosi perfettamente al suo stile di gioco.

Certo, non sono proprio lo stesso tipo di giocatore. E oltretutto, rispetto a Vieri che venne acquistato dall'Atletico Madrid a 24 anni e al top della forma, Ibrahimovic arriverebbe eventualmente a 36 anni da compiere a ottobre e reduce dal suo primo grande infortunio. Resta comunque un suggestione di calciomercato che non può non essere presa in considerazione da chi, come i Colchoneros, sta già lavorando per non rimpiangere la possibile cessione di Griezmann (anche se non in questa sessione di mercato), promesso sposo del Manchester United, proprio per sostituire Zlatan.