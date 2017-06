Secondo gli attivisti online, l'ente spaziale americano è vicino all'annuncio di scoperta di forme di vita aliena su un esopianeta. Al momento non ci sono prove.

6 ore fa di Alberto Casella

Per qualcuno sono solo degli smanettoni con un sacco di tempo libero, per altri invece, i cosiddetti hacktivist di Anonymous sono gli ultimi guardiani dell'etica ai tempi di Internet, un collettivo libero che si erge a baluardo della libertà di pensiero e di espressione, in rete e non solo.

Il loro logo è inconfondibile: la celebre maschera di Guy Fawkes, della serie a fumetti V per Vendetta, da cui i fratelli - poi sorelle - Wachowski trassero la sceneggiatura per l'omonimo film, con Natalie Portman e Hugo Weaving, diretto da James McTeigue nel 2005.

Un collettivo, insomma, guidato da principi etici ed estetici, libera coalizione degli abitanti di Internet, che anni fa Chris Landers definì così sul Baltimore City Paper:

Viaggiano nella stessa direzione. In qualsiasi momento, più uccelli possono unirsi, lasciare lo stormo o staccarsi completamente verso un'altra direzione.

Bomba di Anonymous : "La Nasa sta per annunciare forme di vita aliena"

L'etica di Anonymous vieta di attaccare i mezzi d'informazione, mentre consente di pubblicare notizie riservate scovate tramite incursioni informatiche o di attivare forme di provocazione o di protesta civile che possono essere avviate sia on line sia in pubblico, fra la gente.

Non è ancora dato sapere se l'ultima iniziativa del collettivo sia da ascrivere al primo o al secondo gruppo di iniziative, ma quello che è certo è che sta occupando le prime pagine dei media di tutto il mondo. Secondo un video di Anonymous, infatti, la Nasa starebbe per annunciare la scoperta di forme di vita aliene nello spazio, più precisamente su un esopianeta esterno al sistema solare.

Un'immagine di Nettuno

Stando a quanto afferma il collettivo - che non fornisce alcuna prova - il professor Thomas Zurbuchen, portavoce dell'Agenzia spaziale americana, avrebbe dichiarato nell'ultimo incontro dell'Us Science Space and Tecnology committee della Nasa:

La nostra civiltà è sul punto di scoprire le prove di vita aliena nel cosmo. Alla luce delle differenti missioni che sono impegnate nella ricerca di vita aliena, siamo sul punto di fare una delle più profonde e senza precedenti scoperte della storia.

I've had an exciting day talking about the upcoming #Eclipse2017 on Aug 21. pic.twitter.com/7YzFM0Bqsn — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) June 21, 2017

No comment sia da parte della Nasa che dello stesso Zurbuchen, che al momento pare più interessato alla prossima eclisse. Per ora gli alieni possiamo vederli solo... nel mondo del calcio.