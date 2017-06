Thomas Muller sa che deve riscattarsi dopo una stagione deludente: vuole discutere con Ancelotti per superare i problemi e risolvere la situazione.

42 minuti fa di Elmar Bergonzini

Insoddisfatto. E non potrebbe essere altrimenti. Thomas Muller ha terminato la stagione con soli 9 gol segnati fra tutte le competizioni. Sono 5 in campionato (un anno fa erano 20), 3 in Champions League e uno in Coppa di Germania. Il tutto in 42 presenze totali. Vero, ci sono anche 17 assist serviti, ma lui è abituato a buttarla dentro.

Eppure il primo gol in campionato è arrivato solo a dicembre (contro il Wolfsburg) ed è poi rimasto a secco fino a marzo. Il problema era il ruolo. Muller ha infatti giocato a lungo come esterno nel 4-3-3 che Carlo Ancelotti aveva pensato per il Bayern Monaco. Thomas invece ha bisogno di giocare il più vicino possibile alla porta avversaria per essere pericoloso.

Ha caratteristiche diverse da Robben e Ribery, per questo quel ruolo non può ricoprirlo con gli stessi risultati. E si è visto. Al punto che Ancelotti, nelle partite più importanti della stagione, ha deciso di lasciare Muller in panchina. Impensabile fino a un anno fa. Per questo ora l’attaccante bavarese vuole chiarire la propria posizione. In tutti i sensi.

Bayern Monaco, Muller vuole un colloquio con Ancelotti

Le cose così non possono andare avanti. Né per Muller, che è sempre stato molto ambizioso, né per i tifosi, che dopo gli addii di Schweinsteiger e Lahm ritengono il Bayern Monaco sempre più “de-bavarizzato”. Serve un figura in campo che possa rappresentare il sentimento bavarese in campo. E questo giocatore deve essere Thomas, l’unico nella rosa nato all’interno della regione:

Sono l’ultimo bavarese rimasto. Sembra il titolo di una serie televisiva. Scherzi a parte, conta quanto a uno stia a cuore il club e noi qui abbiamo tanti giocatori che si identificano con il Bayern Monaco. Robben e Ribery per esempio, benché siano stranieri incorporano lo spirito bavarese. Sono giocatori internazionali che danno il messaggio che questo è un grande club.

Intervistato dalla Bild, Muller ammette poi di aver vissuto una stagione difficile, delicata, che non lo ha soddisfatto dal punto di vista personale nonostante i successi del Bayern Monaco. Per questo vuole un colloquio con Ancelotti:

Io sono responsabile dei gol che la squadra segna. Il mio compito è essere prezioso in attacco. Punto, basta. È stato difficile trovare il mio ruolo nel modulo di Ancelotti. Con il Lipsia all'andata, la prima partita importante della stagione, mi ha lasciato fuori e abbiamo vinto 3-0 con una grande prestazione. Allora poi ha puntato su quella squadra, su quel modulo. Ora voglio concentrarmi, prepararmi bene e trasmettere le mie forze alla squadra. E avere un ruolo importante. È importante parlare col proprio allenatore, presto io e Ancelotti lo faremo.

Insoddisfatto. E non potrebbe essere altrimenti. Ma Thomas Muller è pronto al riscatto.