Subentrata al posto della Jugoslavia, ormai verso la guerra dei Balcani, una Nazionale di giocatori già in vacanza ribalta totalmente le gerarchie dell'Europeo.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Antonio Gargano

Non è difficile immaginare la reazione di Peter Schmeichel, Brian Laudrup, Henrik Larsen o Kim Vilfort la mattina del 30 maggio 1992. L'Europeo in Svezia è l'ultimo con 8 squadre ai nastri di partenza e la Danimarca, che nel girone di qualificazione si è classificata alle spalle di una fortissima Jugoslavia, è già con la testa in vacanza. Nessuno dei membri della Nazionale, infatti, immagina quello che poi accadrà quell'estate.

È proprio il 30 maggio quando la guerra scuote anche il calcio balcanico. Con la risoluzione ONU, la Jugoslavia viene esclusa dalla competizione ad appena 11 giorni dal via: al suo posto viene ripescata la seconda classificata del suo girone. Il commissario tecnico danese Richard Møller Nielsen è costretto a richiamare tutti i suoi giocatori e costruire una squadra che sia quantomeno in grado di non subire una disfatta nel gruppo con i padroni di casa della Svezia, ma soprattutto con Francia e Inghilterra.

Il lavoro dell'allenatore porta frutti insperati: un buon 0-0 contro l'Inghilterra nel primo incontro, poi arriva il KO contro la Svezia. Brolin firma l'1-0 che rimanda ogni verdetto all'ultimo match, quello con la Francia. Laudrup segna il primo gol della Danimarca ad Euro '92, Papin pareggia ma arriva il clamoroso 2-1 di Elstrup che vale la semifinale contro l'Olanda.

Henrik Larsen, capocannoniere dell'Europeo

25 anni fa la Danimarca campione d'Europa

La sfida ai campioni in carica è una dimostrazione d'orgoglio e rivalsa contro chi li dava per spacciati. Larsen fa doppietta, Bergkamp e Rijkaard riacciuffano due volte il pareggio e portano la sfida ai rigori. Segnano tutti, sbaglia il giocatore più atteso: l'errore di Marco van Basten manda la Danimarca a giocarsi il titolo nella finale di Göteborg contro la Germania.

È il 26 giugno 1992, la Nazionale campione del mondo in carica contro quella che nemmeno avrebbe dovuto partecipare all'Europeo. È il giorno in cui Golia cade ai piedi di Davide: Larsen porta in vantaggio la Danimarca, completa l'opera uno dei simboli di quella squadra. Kim Vilfort segna il 2-0, ma il suo pensiero va a sua figlia Line, ricoverata da tempo per una leucemia che si rivelerà poi incurabile. Diverse settimane dopo la vittoria del titolo, con il giocatore sempre in ospedale tra una partita e l'altra, arriva la triste notizia della scomparsa.

Il gol di Vilfort contro la Germania. Per lui una gioia effimera

Una gioia effimera per Vilfort, ma anche il momento più alto della sua Nazionale. Dopo il 1992, la Danimarca ha partecipato a 3 edizioni del Mondiale e 4 dell'Europeo, senza riuscire a ripetersi. A 25 anni di distanza, rimane vivo il ricordo del trionfo di Göteborg.