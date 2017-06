Secondo Bobo il tecnico ex Roma è il miglior acquisto per i nerazzurri, una garanzia di ritorno nelle prime quattro posizioni. Molti dubbi invece sui rossoneri.

2 ore fa di Marco Ercole

Nella sua nuova vita a Miami, Christian Vieri è diventato opinionista di punta di BeIN Sports, dove commenta il calcio internazionale e in particolare quello italiano. Bobo piace e diverte anche sotto questa veste, tanto che l'emittente televisiva lo ha blindato con un contratto in esclusiva mondiale.

Questo non gli ha impedito però di rilasciare un'interessante e lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha affrontato vari temi, concentrandosi principalmente sulla nostra Serie A.

Riferendosi al Milan, ad esempio, Vieri non è così convinto che l'avvento dei cinesi possa essere sinonimo di successo. Prima di esprimersi al riguardo preferisce aspettare di vedere quali saranno i prossimi sviluppi:

Non penso, aspetto il campo. A San Siro, che si parli indifferentemente di Inter o Milan, devono entrare solo fenomeni, e fino a quando non rivedrò un certo tipo di giocatori eviterò di impegnarmi in giudizi particolari. La Champions League? Sarà dura.

Vieri, l'Inter e Spalletti

Luciano Spalletti, per Vieri il più grande acquisto dell'Inter

Diverso il discorso per l'Inter, dove è arrivato un tecnico come Spalletti. E per Vieri lui è il vero punto di forza della sua ex squadra:

Lo considero già adesso il miglior acquisto in assoluto di questo mercato italiano. Luciano ha carattere, è tosto, è un duro in allenamento e fa giocare molto bene le sue squadre. All'Inter servono gli attributi, e il mister ne ha in abbondanza. Sì, con Spalletti i nerazzurri possono già considerarsi in Champions, vado sul sicuro. Un pronostico? Juve prima, poi Napoli, Inter e Roma nell'ordine.

A proposito di Juventus, inevitabile non tornare con la mente al crollo bianconero nella finale di Champions League contro il Real Madrid:

Hanno perso contro un grandissimo Real Madrid, una squadra mostruosa per fisico e tecnica. Certo, perdere la finale fa molto male, ma la Juve non deve essere delusa. È stata due volte finalista negli ultimi tre anni, ha una società solida e organizzata. La squadra è forte, ha futuro. I tifosi devono essere felici, ripeto, perché ormai la Juventus è lì, al top del calcio mondiale.

Belotti e l'amico Inzaghi

Filippo Inzaghi, un tecnico che per Vieri farà strada

Rimanendo concentrati sempre sulla Serie A, nel Toro gioca un attaccante come il "Gallo" Belotti, che per movenze e senso del gol ricorda molto Christian Vieri:

Ha fame, è un lottatore, ha grinta e cattiveria da vendere. Quando hai uno così là davanti, sai già che il resto della squadra lo seguirà. A me piacciono le punte fisiche, di gamba, che vanno sistematicamente nello spazio senza dare per perso nessun pallone. Non deve certo mollare o credere di essere arrivato chissà dove. Zero tocchettini, solo lavoro. Deve pensare a essere concreto in ogni momento della gara, deve spaccarsi la testa contro il palo se necessario, altrimenti dura poco.

Nella prossima stagione seguirà certamente anche il torneo di Serie B, dove con il suo Venezia (salvo trasferimenti sulla panchina dell'Albania) ci sarà il grande amico Pippo Inzaghi: