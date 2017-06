Nella notte fra domenica e lunedì tornerà in gabbia uno spettacolare peso leggero che è stato a lungo lontano dalle scene: Michael Chiesa.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Giovanni Bongiorno

Nella notte fra domenica 25 e lunedì 26 giugno avrà luogo la card UFC Fight Night 112, a Oklahoma City.

Nella card sarà presente anche uno dei nostri portacolori in UFC, Marvin Vettori, che affronterà il brasiliano Vitor Miranda.

Nel main event della stessa card ad affrontarsi saranno invece Michael "Maverick" Chiesa (14-2) e Kevin "The Motown Phenom" Lee (15-2).

Poster ufficiale del match fra Michael Chiesa e Kevin Lee.

UFC FN 112, il ritorno di Chiesa

Per Michael "Maverick" Chiesa è finalmente tempo di tornare a calcare l'ottagono dopo una lunga assenza durata quasi un anno e mezzo. Chiesa è orgoglioso delle sue origini italiane: è stato il primo fighter dall'avvento della Reebok ad indossare in gabbia i colori italiani. Nella sua ultima entrata nell'ottagono Chiesa riuscì a sottomettere Beneil Dariush in occasione di UFC on FOX 19, mostrando tutte le sue abilità. Ad un passo dalla title eliminator e con un match confermato contro Tony Ferguson nel luglio dello scorso anno, "Maverick" fu costretto a dare forfait a causa di un infortunio alla schiena. Da lì un lungo calvario durato un anno per recuperare e tornare in condizione di combattere. Con un record di 7 vittorie e 2 sconfitte, "Maverick" era una delle certezze nella categoria dei leggeri. Riuscirà a rientrare al massimo della forma?

Dotato di una notevole stazza, di grande fisicità e di un'altezza non indifferente (185 cm), Chiesa è oggi numero 6 nella classifica dei pesi leggeri UFC e il suo sogno è sempre stato quello di raggiungere l'oro. L'americano non ne ha mai fatto un mistero, è lì per un solo motivo: diventare campione. Lo stile di Chiesa è particolare: ortodosso, quasi scolastico nello stand-up, fa delle combinazioni di braccia e low kick o middle kick le sue armi principali; riesce a sfruttare bene la parete della gabbia anche in fase di striking e, nonostante le lunghe leve, non ha problemi a scambiare dalla corta distanza. È un buon incassatore, rischia a volte l'eccessiva esposizione, ma riesce a mantenere quasi sempre il centro dell'ottagono e alterna fasi di studio a forcing spietati. L'unico neo è probabilmente quello di essere un po' rigido.

Michael Chiesa durante un weigh-in

A terra cambia tutto. Chiesa infatti nel ground game è uno dei fighter più pericolosi dell'intera categoria. Dotato di un ottimo wrestling e della capacità di effettuare ottimi single-leg takedown in tempi molto rapidi, gestisce benissimo l'equilibrio nel clinch e riesce ad effettuare eccellenti outside trip (tecnica tipica del wrestling o del judo che consente di portare a terra l'avversario dal clinch con la propria gamba avanzata che spazza o fa perno all'esterno della gamba frontale dell'avversario, ndr). Inoltre è un eccellente praticante di jiu-jitsu, vanta una cintura viola, e questo rende il suo grappling davvero elitario.

Non solo wrestling dunque, ma una predisposizione naturale alle sottomissioni, con cui ha messo fuori combattimento atleti del calibro di Beneil Dariush, Jim Miller e Al Iaquinta. Inoltre il suo ground and pound, una volta arrivato in top position (posizione di vantaggio, da sopra), è davvero selvaggio e fa molti danni, anche se Chiesa solitamente lo utilizza per mettere i presupposti per la sottomissione. Un esempio, può essere il match contro Jim Miller, grappler d'élite che non è riuscito ad arginare l'estro di Chiesa e che alla fine ha dovuto cedere il passo.

Nel 2012 partecipò e vinse all'edizione numero 15 del reality The Ultimate Fighter. Il fatto curioso è che Chiesa riuscì a sconfiggere due atleti che oggi sono ai piani alti in UFC: James Vick e Al Iaquinta, il primo con un TKO e il secondo con una sottomissione. Un vero e proprio finalizzatore.

Michael Chiesa solleva il trofeo del vincitore al The Ultimate Fighter 15

Il match-up di rientro per Chiesa è tutt'altro che facile: Kevin Lee è un osso davvero duro, dotato di un wrestling davvero efficace (è un ex wrestler NCAA) e di uno striking molto pericoloso. Con un background anche nella boxe, è capace di scambiare e mettere sotto pressione striker puri, come si è visto contro James Moontasri. A quota quattro vittorie consecutive, tre delle quali ottenute tramite finalizzazione, con la fiducia giusta, Lee è davvero un cattivo cliente.

Kevin Lee durante un weigh-in

Fisicamente il vantaggio dovrebbe pendere dalla parte di Chiesa, di dieci centimetri più alto. Ma Lee è capace di annullare la differenza fisica grazie alla sua stabilità nelle posizioni di vantaggio. "Maverick" però è un vero fenomeno a terra e non si farà certo pregare per dimostrare le sue abilità nel BJJ e nelle sottomissioni. Se dovessero scambiare dallo stand-up, il match si farà interessante e probabilmente non entrerà mai in stallo: i due fighter sono ottimi incassatori; Lee è probabilmente il più preciso dei due ed è dotato anche, nonostante lo svantaggio nell'altezza, di un leggero vantaggio nell'allungo. Mantenutosi molto più attivo, "The Motown Phenom" è sicuro della vittoria. Durante una recente press conference fra i due c'è stato un battibecco e sono arrivati a contatto prima di essere separati.

La faida è dunque diventata personale e i due hanno un motivo in più per scambiarsi favori, domenica notte. Il face-off fra i due è stato piuttosto movimentato, ma stavolta quello più nervoso sembrava Kevin Lee.

Tempo di rientro dunque per Michael Chiesa, che ritenta l'assalto ai piani alti della classifica. L'appuntamento è per la notte fra domenica 25 e lunedì 26 all'1:00. Aprirà infatti Marvin Vettori.