Munir El Haddadi dice addio alla nazionale spagnola: dopo l'ok arrivato dalla FIFA l'ex giocatore della cantera blaugrana vestirà la maglia del Marocco.

1 condivisione 0 stelle

1 ore fa di Massimiliano Rincione

Munir El Haddadi cambia nazionale. Dopo un'intera trafila vissuta tra le giovanili della Spagna e l'esordio in competizioni ufficiali con la selezione maggiore, l'ex prodigio della cantera blaugrana vestirà la maglia del Marocco. Accolta l'istanza dell'esterno offensivo di proprietà del Barcellona, che ha ricevuto l'ok da parte della FIFA per il passaggio alla selezione africana. Dopo Thiago Motta è toccato dunque a Munir ricevere "la grazia" da parte dell'organo di controllo internazionale, riuscendo a strappare un assenso dove altri quali il suo ex compagno alla Masia Bojan avevano fallito. Quest'ultimo infatti si è visto negare il consenso a vestire la maglia della Serbia - causa mancata doppia nazionalità -, nonostante le origini slave del padre.

E pensare che l'unica presenza di Munir con la maglia della nazionale maggiore spagnola è ormai vecchia di quasi tre anni. In occasione di Spagna-Macedonia, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2016 e terminata 5-1 per i padroni di casa, il giovane esterno esordì infatti con la maglia della Roja in una competizione ufficiale - sostituendo Koke al 77' -. Convocazione, quella inviatagli dal ct dell'epoca Vicente Del Bosque, che arrivò a coronamento di uno splendido trend vissuto tra Barcellona ed under-21.

Ciò nonostante, a quell'esordio non seguirono ulteriori chiamate, né con l'under-21 né tanto meno con la nazionale maggiore. E pensare che Munir, dopo l'ottima stagione disputata in prestito al Valencia, sarebbe stato convocabile dal ct della Rojita Albert Celades per la rassegna europea attualmente in corso in Polonia. Nulla da fare però, con il selezionatore tecnico che ha optato per i vari Gerard Deulofeu, Inaki Williams e Marco Asensio. Chissà che proprio la mancata convocazione per l'Europeo non sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con Munir che, vista la scelta presa, farà pace con lo staff tecnico del Marocco e tutti i suoi tifosi.

Photo Credits: Alberto Iranzo (Diario AS) Munir El Haddadi al debutto con la maglia della nazionale maggiore spagnola, datato 8 settembre 2014. Quella presenza contro la Macedonia, in una gara ufficiale valida per la qualificazione ad Euro 2016, resterà l'unica presenza del giocatore con la Roja.

Munir: futuro lontano dal Barcellona?

Tempo di prendere altre scelte per Munir, subito dopo aver vagliato positivamente il cambio di nazionale. Non è ancora chiaro infatti quale sarà il futuro dell'esterno offensivo nell'arco della prossima stagione: d'altronde il neo-tecnico blaugrana Ernesto Valverde non ha utilizzato mezze misure nel definire il giocatore come un esubero. Ragion per cui potrebbero aprirsi le porte di un ulteriore prestito per il classe '95: dopo il mancato riscatto da parte del Valencia - che avrebbe dovuto versare 10 milioni nelle casse dei catalani -, è probabile che Munir possa accasarsi in un altro club iberico. L'ipotesi al momento più calda porterebbe alla Real Sociedad, anche se non è escluso un possibile rilancio da parte del Valencia, magari a cifre leggermente inferiori da quelle inizialmente pattuite col Barcellona.