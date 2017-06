Di nuovo sul gradino più alto del podio, a 38 anni, 385 giorni dopo l'ultima volta. Troppo tempo per chi nel DNA ha la vittoria. Valentino Rossi trionfa ad Assen al termine di una gara mozzafiato e rompe un digiuno interminabile: era dal 5 giugno 2016, Gran Premio di Barcellona, che il Dottore non faceva bottino pieno.

Adesso Vale è a -7 dal nuovo leader del mondiale Andrea Dovizioso, che ha approfittato della caduta di Viñales e si è preso la vetta. Al termine della gara Rossi ha parlato così della sua 115esima vittoria nel motomondiale, la numero 89 in MotoGP, la decima ad Assen:

Questo è un posto speciale per me. Ci sono tanti tifosi e la pista è fantastica. Sono felice per me e per la squadra. Questa vittoria significa che anche nel 2017 ho vinto almeno una volta ed è quello che conta di più. Io lavoro per quello che si prova dopo un Gran Premio vinto. Vincere dopo un anno è ancora più bello, questa è la decima vittoria ad Assen e in campionato siamo tutti vicini. La classifica è bella, ma da una domenica all'altra tutto può cambiare.