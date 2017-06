In Olanda la gara più bella della stagione: Vale ha la meglio di Petrucci e della pioggia che arriva nel finale. Cade Vinales, Marquez terzo e Dovizioso in testa al mondiale.

1954 condivisioni 5 stelle

3 ore fa di Michele Pedrotti

La tappa di Assen resterà nella storia di questa MotoGP. Dopo una gara spettacolare e in bilico fino alla fine, rovinata anche dalla pioggia che ha iniziato a scendere a 8 giri dal termine, ha vinto Valentino Rossi, il campione assoluto di questo sport che torna sul gradino più alto del podio 385 giorni dopo l'ultima volta (al GP di Barcellona).

Cade invece Vinales che si vede così scavalcare al primo posto nella classifica del mondiale da un Dovizioso finito quinto e dunque a +4 dallo spagnolo.

La prossima tappa del motomondiale sarà fra una settimana sulcircuito tedesco del Sachsenring, gara storicamente molto ostica e imprevedibile quasi quanto questa. Che faremo fatica a dimenticare.

MotoGP, il racconto di Assen

Molto buona la partenza del pilota più sorprendente del weekend, quel Johann Zarco che sabato ha colto la sua prima pole position in MotoGP e che nelle prime curve della gara ha subito preso un buon margine su Marquez secondo. Bene anche Rossi, terzo davanti a Petrucci e non lontano dalle prime due posizioni.

Dopo cinque giri i primi quattro piloti si ritrovano piuttosto staccati dagli altri, con Rossi autore del miglior tempo. Ma attenzione a Vinales, che sull'asciutto nel weekend ha fatto vedere grandi cose e continua la risalita dalle retrovie. Per quanto riguarda gli altri big, Dovizioso si trova in sesta posizione, Pedrosa in tredicesima e Lorenzo quattordicesimo, accumulando oltre un secondo e mezzo a giro dai primi.

Mentre dietro continua la risalita di Vinales fino al quinto posto, al decimo giro Valentino Rossi sorpassa in maniera impeccabile Marquez, mettendosi così incollato alla ruota posteriore di Zarco. Passa un giro e il Dottore supera anche il pilota francese, che rischia tantissimo qualche curva dopo tentando un sorpasso impossibile che per poco non manda per terra lui e Vale. Fortunatamente rimangono in piedi entrambi, anche se Zarco retrocede al quarto posto e viene superato anche da Petrucci.

A 14 giri dal termine il colpo di scena: Vinales perde contatto con la sua Yamaha e cade rovinosamente a terra, venendo anche sfiorato dalla moto di Dovizioso. A questo punto, finisse così, Dovizioso si ritroverebbe in testa alla classifica generale. La bagarre davanti si fa sempre più accesa, con Petrucci che addirittura sorpassa Marc Marquez e Rossi che inizia a prendere il largo.

Otto giri dalla fine e altro colpo di scena, sul circuito iniziano a cadere le prime gocce di pioggia. Di conseguenza Rossi viene recuperato abbastanza agilmente da Petrucci e la gara si fa a dir poco enigmatica. I giri finali sono fatti di sorpassi e controsorpassi spettacolari, quando mancano due giri al termine Rossi e Petrucci staccano Dovizioso e Marquez (ripresi anche da Crutchlow). Alla fine di una gara al cardiopalma ha la meglio un infinito Valentino Rossi. Semplicemente il più grande pilota della storia.

La classifica del mondiale di MotoGP

1 - Andrea Dovizioso, 115

2 - Maverick Vinales, 111

3 - Valentino Rossi, 108

4 - Marc Marquez, 104

5 - Daniel Pedrosa, 87