L'idea di salutare Mino Raiola e cambiare procuratore non lo sfiora minimamente. Gianluigi Donnarumma mette le cose in chiaro dal ritiro della Nazionale Under 21, fresca di accesso alle semifinali dopo la vittoria per 1-0 sulla Germania.

Su Twitter il classe 1999 risponde a tutti quei tifosi del Milan in ansia per il suo rinnovo e che gli chiedono insistentemente di allontanarsi da Mino Raiola, considerato il motivo principale del mancato accordo:

Donnarumma e Raiola: ieri, oggi e domani!

Un messaggio chiaro e inequivocabile che testimonia la volontà di Donnarumma di continuare il rapporto con il suo agente. Poco prima il portiere rossonero era stato protagonista sempre su Twitter, rispondendo a chi lo accusava - con tanto di video - di aver ignorato un bambino che gli chiedeva un autografo

Il bambino - ha scritto Donnarumma - l'ho chiamato in spogliatoio subito dopo, ho fatto autografo e foto. Basta infangare le persone gratuitamente.

Quando un bambino ti chiede di firmargli un autografo ma tu gli rispondi di parlare col procuratore. pic.twitter.com/BRztj0ac2r — A Tutto Milan 1899 (@ATuttoMilan1899) June 25, 2017

Il bambino l'ho chiamato in spogliatoio subito dopo, ho fatto autografo e foto..basta infangare le persone gratuitamente — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) June 25, 2017