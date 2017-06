Sono 82,3 i metri da cui Moritz Stoppelkamp segnò nel settembre del 2014: è il record della Bundesliga. L'ex Paderborn rischiò anche la vita per salvare la ragazza.

6 ore fa di Elmar Bergonzini

Doppiamente eroe. Perché lo è due volte. Sarà pure una frase usata e abusata, ma quella di Moritz Stoppelkamp è davvero una storia unica. Di vita e di calcio. Il 22 gennaio del 2012 Moritz portò Ina, la sua fidanzata, fuori a cena per festeggiare il compleanno della ragazza. Ma quella sera non terminò in festa.

A fine serata tre delinquenti si avvicinarono a lei provando a violentarla. Stoppelkamp si mise in mezzo e venne colpito in testa con delle bottiglie: la conseguente ferita necessitò di 10 punti di sutura. Fisicamente se ne viene fuori, psicologicamente è un po’ più difficile, ma insieme Moritz e Ina ce l’hanno fatta.

Poi il calcio: il 20 settembre 2014, durante Paderborn-Hannover, Moritz ha segnato al 93’ un gol da 82,3 metri, stabilendo un record di distanza. Per una società piccola come il suo Paderborn (che era per la prima volta in Bundesliga) un evento da ricordare: e la società lo ha celebrato nel modo migliore.

Moritz Stoppelkamp

Bundesliga, il gol di Stoppelkamp: segnò da quasi 83 metri

Il gol è particolare. Non soltanto per il record. Il portiere dell’Hannover era infatti Zieler, che pochi mesi prima aveva vinto il Mondiale. Aveva però lasciato incustodita la porta per andare a saltare su angolo a caccia dell’1-1. Stoppelkamp ne approfittò e, quasi più per liberare la propria area di rigore che per tirare in porta, riuscì a segnare il 2-0.

Il Paderborn decise di cambiare il nome della via che porta allo stadio, modificandolo, nei suoi 82,3 metri finali, in "via Moritz Stoppelkamp". Il gol fu però particolare anche perché Moritz era un ex, ma ad Hannover i tifosi più che sostenerlo lo sfottevano:

Fu una sensazione unica. Ho giocato due anni lì e i tifosi mi sottovalutavano. È stata una bella rivincita. Quando ho tirato verso la porta pensavo di essere troppo lontano e troppo stanco per riuscire a segnare. Pensavo che la palla si sarebbe fermata prima. Invece è entrata.

Ed ha fatto la storia. Al punto che ora una via, anche piuttosto importante, porta il suo nome. Cosa che non può che inorgoglire Stoppelkamp:

Non ho figli ma ora ne voglio uno per farlo correre nella mia via. A Paderborn c’è via Hermann Hesse, via Thomas Mann e ora via Moritz Stoppelkamp. Onestamente fa impressione.

Moritz Stoppelkamp esulta dopo un gol

Alla fine dell’anno solare il suo gol venne votato in Germania come il secondo più bello dopo quello di Gotze che consegnò ai tedeschi il titolo mondiale. Quello di Mario però per ovvi motivi è fuori concorso. Non solo: con quel gol Stoppelkamp portò il suo Paderborn in testa alla classifica della Bundesliga. Ci restò solo una giornata e a fine stagione retrocesse, ma visto il momento quella rete fu davvero magica.

Il problema è che da quel gol la carriera di Moritz si è trasformata in una sorta di incubo: tre retrocessioni di fila. Le prime due col Paderborn (dalla Bundesliga alla Serie B e dalla Serie B alla Terza Serie), l’ultima poche settimane fa con il Karlsruhe, ancora dalla Serie B alla Terza Serie. Per questo, analizzando la sua carriera, qualcuno penserà che sia esagerato, ma Stoppelkamp per la sua fidanzata e per i tifosi del Paderborn è comunque un eroe. E loro per lui sono tutto il mondo.