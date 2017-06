Il capitano della Germania U21 se la prende per una spinta a Stark subito dopo il gol di Bernardeschi. Per lui gli italiani sono stati scorretti e fuori luogo.

di Elmar Bergonzini

Polemiche e discussioni. Come sempre. Italia-Germania non può che finire così. Ogni volta. Perché la rivalità è tanta e perfino quando si sfidano le Under 21 c’è tensione. È andata così anche ieri, benché i risultato che ha favorito gli Azzurrini - capaci di imporsi per 1-0 - ha qualificato entrambe.

Maximilian Arnold, centrocampista e capitano della Germania Under 21 (e di proprietà del Wolfsburg), non ha apprezzato il comportamento degli italiani che, a suo dire, sono stati inopportuni e fuori luogo. Per questo, già in campo, ci ha litigato, scontrandosi in particolare con Gagliardini e Pellegrini.

Subito dopo il gol di Bernardeschi i giocatori dell’Italia sono corso nella porta tedesca per prendere il pallone onde evitare perdite di tempo. Se la Repubblica Ceca avesse infatti battuto la Danimarca, agli Azzurrini quel risultato non sarebbe bastato per qualificarsi. Ma in quel momento è successa una cosa che Arnold non ha proprio digerito.

Per raccogliere il pallone che si era infilato dietro le spalle di Pollersbeck, Berardi ha spintonato Niklas Stark (classe 1995, di proprietà dell’Hertha Berlino) facendolo cadere a terra. Troppa irruenza. Arnold non l’ha presa bene e si è subito scagliato verso gli avversari.

Non solo. Perché a fine partita Arnold ha sottolineato l’episodio in un’intervista alla televisione tedesca. Quasi dichiarando guerra agli italiani:

Gli spintoni, tutta questa mer** non serve a nessuno. Loro mettevano le mani addosso a tutti. Gli ho detto che Stark è uno dei nostri e che se avessero litigato con lui saremmo intervenuti tutti. Ma questo è il calcio: ci si rincontra sempre una seconda volta, come nella vita...

E chissà: se la Germania dovesse battere l’Inghilterra in semifinale e l’Italia dovesse fare altrettanto con la Spagna, la rivincita potrebbe esserci già in finale. Che finirebbe fra polemiche e discussioni. Come sempre quando si incontrano Italia e Germania.