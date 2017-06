L'ex arbitro della Premier League, oggi commentatore TV per BT Sport, ha spiegato in che modo il VAR potrebbe cambiare il calcio d'oltremanica.

2 ore fa di Andrea Pettinello

Il Video Assistant Referees è l'arma migliore per vincere la guerra contro i simulatori. È questa l'opinione di Howard Webb, ex arbitro professionista e oggi commentatore TV per l'emittente britannica BT Sport.

Per l'arbitro inglese l'utilizzo della tecnologia sarebbe molto più utile della prova TV, introdotta dalla federazione giusto qualche mese fa in seguito al sensibile aumento simulazioni nella massima divisione inglese. Una novità che ha portato frutti sin da subito ma che secondo Webb potrebbe non bastare.

Nonostante le critiche ricevute settimane fa dal VAR dopo gli episodi controversi nell'amichevole disputatasi a Parigi tra Francia e Inghilterra, Webb è convinto che la sua introduzione possa totalmente rivoluzionare il calcio e far desistere coloro che ripetutamente si rendono protagonisti di episodi di simulazione o falli al limite del regolamento.

Howard Webb spiega: "I tifosi noterebbero i miglioramenti"

Il VAR ti permette di avere una risposta chiara e istantanea in caso di un episodio controverso, il che è molto meglio della prova TV perché con quest'ultima un calcio di rigore erroneamente assegnato rimarrebbe tale, mentre con il sistema video verrebbe immediatamente annullato. In questo modo nessun giocatore può permettersi di simulare. È un cambiamento necessario.

Così l'ex arbitro ha parlato della possibile introduzione del VAR nel calcio d'oltremanica. La sua idea è chiara: i simulatori scomparirebbero nel giro di qualche anno. Chi invece dovesse continuare con la condotta antisportiva verrebbe punito nell'immediato dal direttore di gara.

La Football Association intanto pare essersi decisa a testare questo nuovo sistema già dal terzo round della prossima FA Cup e nelle fasi finali della prossima Coppa di Lega (diventata ufficialmente Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione).