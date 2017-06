Dani Pacheco è l'eroe di Getafe: l'ex Liverpool si carica sulle spalle le sorti degli Azulones siglando una doppietta che riporta la sua squadra in Liga.

di Massimiliano Rincione

Il Getafe torna in Liga. Dopo un solo anno di purgatorio gli Azulones si impongono per 3-1 sul Tenerife di José Luis Martí, ribaltando l'1-0 imposto dai Chicharreros nella sfida d'andata dei play-off promozione della Segunda Division. Mattatore della sfida ed eroe di giornata l'esterno offensivo ex Liverpool Dani Pacheco, rinato in azzurro e capace di caricarsi sulle spalle il peso della remuntada azzurra. Dell'ex Palermo Alejandro Faurlin l'altra rete siglata dai padroni di casa, mentre è stato di Choco Lozano il gol della bandiera siglato dai canarini.

Grandi festeggiamenti per il Getafe e per tutti i suoi supporters: in un Coliseum Alfonso Perez dagli spalti gremiti e dal tifo caldissimo, gli uomini di José Bordalas hanno ribaltato il risultato della sfida di Tenerife, tornando nella massima serie spagnola dopo il pessimo diciottesimo posto che costò alla compagine iberica la retrocessione nella stagione 2015/2016. Tanti gli eroi-promozione: dal Cata Diaz - vice-capitano dalle 37 primavere alla seconda avventura in azzurro - a Faurlin, rinato in Spagna dopo le pessime esperienze tra Italia ed Inghilterra, fino ad arrivare a capitan Lacen e al mai domo 35enne Jorge Molina, veterano della provincia spagnola e capocannoniere della squadra con le sue 20 marcature.

Poi, ovviamente, c'è anche Dani Pacheco. Quel Pacheco scaricato in successione da Barcellona, Liverpool e Atletico Madrid - giusto per citarne alcune - a causa di un rendimento non all'altezza delle sue altissime doti tecniche. Veloce, forte con entrambi i piedi, sgusciante e opportunista: le qualità al brevilineo esterno non sono mai mancate, al contrario di quella continuità che sembra finalmente essere arrivata dopo due stagioni tra Alaves e Getafe. Che sia arrivato il momento per Pacheco di esplodere definitivamente anche in Liga, a 26 anni compiuti?

Liga, il quadro promozione: il Getafe raggiunge Levante e Girona

A tredici mesi di distanza dall'amarissima retrocessione in Segunda, il Getafe ritrova dunque la massima serie, raggiungendo le altre neo-promosse Levante e Girona. Altra promozione lampo quella del club più antico di Valencia, che dopo la discesa della scorsa stagione - nonostante un organico di altissimo livello in cui spiccò Giuseppe Rossi - torna dunque in Liga a braccetto con gli azzurri. Menzione particolare merita invece il Girona: il sogno di una cittadina che non raggiunge neanche i 100.000 abitanti è infatti divenuto realtà, con i biancorossi che hanno raggiunto una inaspettata e storica promozione. La terribile banda di Pablo Machín sbarcherà dunque nel massimo campionato spagnolo per la prima volta, grazie anche e soprattutto ai gol di una vecchia conoscenza del calcio nostrano: ricordate quel Samuele Longo uscito fuori dalle giovanili dell'Inter? Sì, proprio lui. Dopo le infruttuose esperienze tra Cagliari e Frosinone, l'attaccante ex Under-21 ha trovato la sua consacrazione nella piccola società iberica, dove è risultato decisivo ai fini della promozione con le sue 14 reti in 38 presenze.