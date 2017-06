A Baku succede di tutto. Tiene banco il duello tra Seb e Lewis che fanno a sportellate, alla fine chiudono quarto e quinto. Vince Ricciardo, secondo Bottas e terzo Stroll.

177 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Daniel Ricciardo vince il Gran Premio d'Azerbaigian di Formula 1. È la prima notizia di una gara pazzesca. Tiene col fiato sospeso il duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, una rivalità che a Baku ha il suo punto più alto.

Sbaglia l'inglese che inchioda in regime di Safety Car, la Ferrari lo tampona. Poi Seb, di reazione, gli dà una "spallata" con le gomme. La tensione è incredibile, il tedesco si prende una penalità e chiude al quarto posto davanti ad Hamilton.

Colpi di scena finiti? No. Al secondo posto si piazza un incredibile Bottas, che rimonta dopo un contatto iniziale con Raikkonen. Terzo Stroll, bravo ma bruciato alla fine dal finlandese in Mercedes. Non si parlerà della vittoria dell'australiano. Ma della battaglia tra Vettel e Hamilton: un'ossessione.

Formula 1, il duello tra Hamilton e Vettel

Formula 1, prima parte da autoscontro

Al via contatto Raikkonen-Bottas, il pilota Mercedes ha la peggio. Davanti ok Hamilton, poi Vettel e Perez. Giro 12: ritiro per Verstappen, problemi al motore. Dà forfait anche Kvyat che lascia la vettura in mezzo alla strada. Safety Car per permettere ai commissari di togliere dal tracciato la Toro Rosso. Tutti in fila, inizia lo show.

Hamilton si lamenta con la vettura di sicurezza: per lui va troppo lenta. In realtà è l’inglese ad andare piano, che poi inchioda e Vettel lo tampona per sbaglio. I due si affiancano, Seb gli regala pure una ‘gommata’. Un fallo di reazione che i giudici mettono sotto inchiesta. Che scintille. E quando si riparte le Force India concludono il caos prendendosi a vicenda. Resta coinvolto anche Raikkonen, sesto, che per colpa dei detriti fora la posteriore destra. Sfortunato il finlandese. Bandiera rossa, di nuovo tutti in pit lane.

LAP 20/51: More drama in Baku as HAM and VET collide behind the Safety Car 😲#AzerbaijanGP #F1Baku 🇦🇿 pic.twitter.com/rGcRwIhImi — Formula 1 (@F1) June 25, 2017

Tensione e colpi di scena

Dieci minuti o poco più in pit lane: Hamilton e Vettel non si incrociano nemmeno con lo sguardo. Il gatto e il topo, mai il duello tra i due è stato così infiammato. Si riparte, uno dietro l'altro. Ricciardo va a cannone, da quinto a terzo all'inseguimento dei due lì davanti. Ancora sorprese, perché la protezione alla testa di Lewis sta per volare via. Al giro 31 è costretto a rientrare per sistemare il tutto. E nell'immediato arriva anche la penalità per Vettel: stop&go di 10''. Giro 34, cambia la situazione: primo Ricciardo, secondo un incredibile Stroll, terzo Magnussen. E la Ferrari del tedesco, scontata la penalità, è settima davanti ad Hamilton.

LAP 32/51: HAM comes into the pits to have his headrest replaced



LAP 32/51: 10-second stop/go penalty confirmed for VET#AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/I7Hlzy9Ktf — Formula 1 (@F1) June 25, 2017

Recuperano i due su Ocon e Magnussen. Raikkonen si ritira definitivamente. Dopo 51 giri finisce una gara incredibile: Ricciardo, Bottas, Stroll. Poi Vettel e Hamilton. Motori spenti, non le polemiche. Del duello tra i due se ne parlerà ancora tanto.