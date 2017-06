Nel nuovo titolo il John Smith’s Stadium dell’Huddersfield Town, il Falmer Stadium del Brighton & Hove Albion e lo StubHub Center dei Los Angeles Galaxy.

Non solo le migliorie apportate dalla Real Player Motion Technology, le novità del secondo capitolo della storia di Alex Hunter in The Journey e le tante altre innovazioni promesse in sede di presentazione del nuovo titolo della saga calcistica della EA Sport. Su FIFA 18, come ogni anno, si aggiorna anche la lista degli stadi ufficiali presenti nel videogame.

Se nell'edizione di FIFA 17 le new entry erano state rappresentate dall’Olympic Stadium di Londra del West Ham, il Riverside Stadium del Middlesborough e il Suita City Football Stadium del Gamba Osaka, in questo nuovo capitolo saranno almeno 3 i nuovi impianti nei quali potremo giocare.

Sicuramente ci saranno infatti il John Smith’s Stadium dell’Huddersfield Town, club neopromosso in Premier League, il Falmer Stadium, chiamato pure Amex Arena, cioè la struttura che ospita le partite casalinghe del Brighton & Hove Albion e infine la casa dei Los Angeles Galaxy, lo StubHub Center, apparsa durante il video di presentazione della seconda edizione di The Journey. Non è escluso che a questi 3 impianti ne vengano aggiunti altri, probabile che la EA Sports ne ufficializzi ancora nelle prossime settimane che ci separano dall'uscita di FIFA 18.

FIFA 18, la lista di tutti gli stadi

In attesa, ecco la lista degli stadi che troveremo su FIFA 18, in cui manca ovviamente il Camp Nou (esclusiva di PES 2018) e il White Hart Lane del Tottenham, che in attesa della realizzazione del nuovo impianto giocherà le sue gare casalinghe a Wembley:

Argentina

La Bombonera - Boca Juniors

El Monumental - River Plate

Arabia Saudita

King Fahd Stadium - Al-Hilal

King Abdullah Stadium - Al-Ittihad

Canada

BC Place Stadium - Vancouver WhiteCaps

Francia

Parc des Princes - PSG

Stade Vélodrome - Marsiglia

Galles

Liberty Stadium Swansea City

Germania

Allianz Arena - Bayern Monaco

Volksparkstadion - Amburgo

Olympiastadion - Hertha Berlino

Signal Iduna Park - Borussia Dortmund

Veltins Arena - Schalke 04

Borussia-Park - Borussia Moenchengladbach

Giappone

Suita City Football Stadium - Gamba Osaka

Inghilterra (* da confermare)

Anfield Road - Liverpool

Emirates Stadium - Arsenal

Old Trafford - Manchester Utd

St James’ Park - Newcastle Utd

Stamford Bridge - Chelsea

Goodison Park - Everton

Britannia Stadium - Stoke City

Olympic Stadium - West Ham

Carrow Road - Norwich City

Vitality Stadium - Bournemouth

Riverside Stadium* - Middlesbrough

King Power Stadium - Leicester City

Selhurst Park - Crystal Palace

St Mary’s Stadium - Southampton

Stadium of Light* - Sunderland

The Hawthorns - West Bromwich

Vicarage Road - Watford

Etihad Stadium - Manchester City

Villa Park - Aston Villa

Loftus Road - QPR

The KC Stadium* - Hull City

Turf Moore - Burnley

Falmer Stadium - Brighton & Hove

John Smith’s Stadium - Huddersfield Town

Fratton Park - Portsmouth

Wembley - Tottenham

Italia

Juventus Allianz Stadium - Juventus

San Siro - Milan e Inter

Stadio Olimpico - Lazio e Roma

Messico

Azteca - América

Olanda

Amsterdam Arena - Ajax

Spagna

Santiago Bernabéu - Real Madrid

Mestalla - Valencia

Stati Uniti

CenturyLink Field - Seattle

Sounders StubHub Center - Los Angeles Galaxy

Ucraina

Donbass Arena - Shaktar Donetsk

Generici

Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena Del Centenario

Arena D’Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio De Las Artes

Estadio El Medio

Estadio Pr. G.Lopes

Euro Park

Fiwc Stadium

Forest Park Stadium

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadio Olimpico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion