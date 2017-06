Il ct dello Slovacchia si sfoga dopo l'eliminazione dall'Europeo Under 21: "Siamo tutti arrabbiati. Non guarderò più una partita di questo torneo".

3 ore fa

Non riesce proprio a digerire l'eliminazione dall'Europeo Under 21. Il ct della Slovacchia Pavel Hapal è una furia, sperava che la sua selezione accedesse alle semifinali da migliore seconda ma così non è stato.

La vittoria per 1-0 dell'Italia sulla Germania ha qualificato la Nazionale di Di Biagio come prima del Gruppo C e i tedeschi come secondi in virtù della migliore differenza reti rispetto alla Slovacchia (+4 contro +3).

Ad Hapal non è piaciuto l'atteggiamento di Italia e Germania e non ha fatto nulla per nasconderlo. Anzi ha accusato pesantemente le due nazionali gridando al "biscotto":

Siamo tutti arrabbiati. Con tutto il rispetto per l’Inghilterra e la Spagna, per me questo torneo è finito. Non guarderò più una sola partita. Quello che hanno fatto l’Italia e la Germania è una vergogna per il calcio!

La replica è arrivata per bocca di Horst Hrubesch, ex attaccante e oggi direttore sportivo della DFB (la Federcalcio tedesca):