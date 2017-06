Il suo connazionale Luis Campos, dirigente del club francese, assicura che il portoghese non ha ancora deciso e che la situazione con il Real Madrid è tesa.

0 condivisioni 5 stelle

19 minuti fa di Marco Ercole

Lui, dal ritiro della sua nazionale in Confederations Cup, non ha ancora mai parlato pubblicamente della sua situazione. Si è limitato ad assicurare di avere la coscienza pulita e sottolineare che a volte il silenzio vale molto più di mille parole. Ma in privato Cristiano Ronaldo qualche pensiero lo ha espresso.

Magari ai compagni di squadra, oppure a qualche amico o conoscente. Ed è proprio da questi suoi "sfoghi" che sono emerse le tante indiscrezioni che lo hanno reso il nome più gettonato di questa sessione di calciomercato estiva.

Prima l'ormai celebre rivelazione di A Bola, che ha intercettato in anteprima il malumore del portoghese riguardo l'indagine del fisco spagnolo nei suoi confronti e la difesa, ritenuta troppo debole, messa in atto dal Real Madrid. Da qui la "decisione irremovibile" di lasciare le Merengues, la Spagna e andarsene altrove per proseguire la sua carriera, alimentando speranze di calciomercato di Paris Saint-Germain e Manchester United.

Cristiano Ronaldo, futuro al Real Madrid ancora in dubbio

Real Madrid, i dubbi di Cristiano Ronaldo

Poi, complice il tempo che ha alleviato sensibilmente le sofferenze, e soprattutto l'intervista del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, in cui c'è stata una forte presa di posizione della società in sua difesa, Cristiano Ronaldo - così ha spifferato chi gli sta intorno in Confederations Cup - avrebbe deciso di riconsiderare la sua decisione.

L'ultima indiscrezione arriva oggi e a rivelarla è il suo connazionale Luis Campos, direttore sportivo del Lille, grande amico di Cristiano Ronaldo. Lui è riuscito a parlarci e CR7 gli ha confidato cosa gli frulli in testa in questo periodo:

Non so se andrà al Paris Saint-Germain - ha raccontato a TF1 - e mi ha detto solo che si è preso dei giorni di riflessione. La situazione con il Real Madrid in questo momento è ancora un po' tesa, credo sia anche normale. Ma Cristiano avrà tempo di prendere la decisione corretta, ne sono certo. Io parlo con lui, è uno che si concentra molto sul suo lavoro. Ora è molto sorpreso per la vicenda relativa al fisco ed è dispiaciuto per quello che sta passando. Lui vuole sempre mantenere una bella immagine di sé in tutto il mondo e per questo sta attraversando un periodo complicato.

La crisi, insomma, non è ancora passata. Il futuro di Cristiano Ronaldo resta incerto. Ancora per qualche giorno almeno, resterà l'uomo principale delle vicende di calciomercato.