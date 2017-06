Secondo il Daily Mail, tutti i giocatori russi della spedizione in Brasile del 2014 sono sospettati di aver fatto uso di sostanze illecite.

0 condivisioni 0 stelle

10 ore fa di Daniele Minuti

Dopo lo scandalo che ha portato all'esclusione di più di cento atleti alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, l'ombra del doping torna ad avvolgere il mondo dello sport russo: la FIFA infatti avrebbe aperto un'inchiesta sui giocatori che parteciparono alla spedizione per i Mondiali del 2014 in Brasile, sospettati di aver fatto uso di sostanze illecite.

La notizia è rimbalzata su molti quotidiani inglesi nelle ultime ore. L'indagine avviata dalla FIFA coinvolgerebbe tutti i 23 calciatori convocati per la Coppa del Mondo, oltre ad altri 11 calciatori professionisti.

Ad un anno dall'inizio del Mondiale 2018 che sarà ospitato proprio dalla Russia, se le accuse per la Nazionale fossero confermate sarebbe un duro colpo per la credibilità del movimento sportivo di tutto il paese, messa a dura prova un anno fa dalle ipotesi dell'esistenza di un vero e proprio sistema statale finalizzato al doping.

Doping, inchiesta FIFA sulla Russia del 2014

I giocatori della Russia nel Mondiale 2014

Nel 2016 la WADA (World Anti-Doping Agency) aveva accusato la Russia di aver messo in piedi un complesso sistema che avrebbe permesso a circa un migliaio di atleti di far uso di sostanze illecite per migliorare le prestazioni sportive senza incorrere in sanzioni. Ad essere coinvolti furono membri di squadre di ben 30 discipline sportive diverse, calcio compreso.

Solo oggi è arrivata la notizia dell'apertura di un'inchiesta da parte della FIFA sulla Nazionale russa che partecipò ai Mondiali del 2014, venendo eliminata nel girone composto da Belgio, Algeria e Corea del Nord. L'accusa è particolarmente grave e va tenuto conto del fatto che 5 giocatori che presero parte alla spedizione in Brasile (Zhirkov, Kanunnikov, Glushakov, Samedov e Akinfeev) ora sono stati convocati per disputare la Confederations Cup in Russia.

Secondo il Daily Mail e il Guardian, la FIFA è in possesso di ulteriori dettagli sul caso e i vertici della federazione hanno intenzione di portare avanti l'inchiesta per arrivare ad un giudizio definitivo prima dell'inizio del Mondiale in Russia, fissato per il 14 giugno. Il rischio per i giocatori coinvolti è quello di essere esclusi dalla competizione, come successe a 118 atleti russi alle Olimpiadi di Rio, mentre la Federazione calcistica russa potrebbe subire conseguenze molto pesanti fino all'esclusione della Nazionale dai prossimi tornei.